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Рашфорд забил за МЮ впервые с января. Безголевая серия из 17 матчей завершена

Англия
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Хороший матч провел англичанин против "Ливерпуля"

Рашфорд забил за МЮ впервые с января. Безголевая серия из 17 матчей завершена

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд отметился голом в матче против "Ливерпуля" (2:1, второй тайм). Это первый забитый мяч 24-летнего англичанина с января этого года.

Тогда он отличился в матче против "Вест Хэма" 22 января. Безголевая серия длилась 17 матчей.

Рашфорд заменил в этом матче на острие атаки Криштиану Роналду. Португалец появился на поле только на последние 5 минут встречи.

Напомним, что последний сезон для Рашфорда был самым нерезультативным с момента дебюта за основу "МЮ". Маркус забил всего 5 голов во всех турнирах.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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