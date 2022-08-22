Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рашфорд забил за МЮ впервые с января. Безголевая серия из 17 матчей завершена
Хороший матч провел англичанин против "Ливерпуля"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд отметился голом в матче против "Ливерпуля" (2:1, второй тайм). Это первый забитый мяч 24-летнего англичанина с января этого года.
Тогда он отличился в матче против "Вест Хэма" 22 января. Безголевая серия длилась 17 матчей.
Рашфорд заменил в этом матче на острие атаки Криштиану Роналду. Португалец появился на поле только на последние 5 минут встречи.
Напомним, что последний сезон для Рашфорда был самым нерезультативным с момента дебюта за основу "МЮ". Маркус забил всего 5 голов во всех турнирах.
Популярное сейчас
- ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту. Есть данные о критическом разрушении
- Уже без Футболов и с почти единым пулом УПЛ. Где и как смотреть футбол в сезоне-2022/23
- Шахтер - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ
- Малиновский нарасхват. Самый богатый клуб АПЛ претендует на украинца
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО