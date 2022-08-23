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Клопп объяснил поражение Ливерпуля от Манчестер Юнайтед

Англия
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"Ливерпуль" неожиданно уступил "красным дьяволам"

Клопп объяснил поражение Ливерпуля от Манчестер Юнайтед

Фото: liverpoolfc.com

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

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"Соперник был агрессивнее нас в начале матча, и было понятно, что произойдет дальше. Они быстро попали в каркас, а затем забили гол. Мы начали все контролировать, играли так, как хотели. Нам не везло в некоторых ситуациях против такого соперника, как "Манчестер Юнайтед", было бы хорошо забить и пойти со счетом 1:1 в раздевалку.

Это точно не тот результат, который мы хотели. Когда мы успокоились, у нас было огромное количество ударов как для выездного матча с "МЮ". Должны использовать больше этих моментов, во втором тайме Давид де Хеа совершил фантастический сейв. Если удается забить, то возвращаешься в игру. Потом нам в итоге не хватило ни времени, ни мощности.

‎У нас непростая ситуация с точки зрения травм. У нас на этой неделе было доступно 14-15 игроков, и теперь нужно проследить за тем, чтобы и они не получили повреждений. Это противостояние ми должны были выиграть, я знаю, что это звучит смешно, но именно так я это видел.

Меня беспокоит наша ситуация, но как есть – так есть. Сейчас готовимся к "Борнмуту" и "Ньюкаслу", — приводит слова Клоппа BBC Sports.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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