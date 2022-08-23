Эрик Тен Хаг – после победы над Ливерпулем: Это только начало

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победы над "Ливерпулем" (2:1) в рамках третьего тура АПЛ.

"Мы можем говорить о тактике, но все дело в отношении игроков. Было общение и боевой настрой. Я хотел другого подхода и другого отношения, и это то, что они привнесли на поле. Это только начало. Мы можем играть с гораздо большей самообладанием и гораздо большей опасностью. Быть командой и иметь хороший настрой — это мы сегодня и увидели.

Я рад, что Рэшфорд и Санчо забили голы. Бруну взял на себя ответственность, капитанство ободрило его. Он проявил лидерские качества, как и Варан. Они сделали огромную разницу. И нам нужно еще больше лидеров. Если хочешь победить, тебе нужны лидеры и дух, который мы показали сегодня.‎ Я доволен выступлением, но нужно так играть в каждом матче. Не только против "Ливерпуля".

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У нас будет 50-60 игр, от матча к матчу будем смотреть, кого ставить. Мне не нужно вспоминать Магуайра и Роналду - они прекрасные футболисты. Они сыграют свою роль и в будущем, и в ближайшее время.‎

У нас есть подходящий состав, я в этом уверен. Но окно еще не закрыто и нам необходимо иметь в виду не только количество, но и качество футболистов", - сказал Эрик тен Хаг.