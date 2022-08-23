Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер отклонил третье предложение Челси по Фофане
Похоже, правда не собираются продавать
Фото: twitter.com/LCFC
"Лестер" отклонил ещё одно предложение "Челси" по центральному защитнику Уэсли Фофане, сообщает Sky Sports. На этот раз "синие" предлагали 60 миллионов фунтов + около 10 миллионов в качестве бонусов.
Сам Уэсли хочет покинуть клуб и рад перейти в "Челси". Защитник не попал в состав "Лестера" на игру с "Саутгемптоном" (1:2). Роджерс аргументировал отсутствие англичанина тем, что он думал не об игре.
В прошлом сезоне Уэсли провел за "Лестер" всего 12 матчей и забил 1 гол. Игрок был травмирован большую часть чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Не работайте с судьями" - Вернидуб удален в матче с Колосом
- УПЛ. Заря - Ворскла 3:1. Зрелище ценой страданий Скрипника
- Заря заявила сына Григория Суркиса на новый сезон УПЛ
- АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1. Чудесное преображение
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака