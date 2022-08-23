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Лестер отклонил третье предложение Челси по Фофане

Англия
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Похоже, правда не собираются продавать

Лестер отклонил третье предложение Челси по Фофане

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

"Лестер" отклонил ещё одно предложение "Челси" по центральному защитнику Уэсли Фофане, сообщает Sky Sports. На этот раз "синие" предлагали 60 миллионов фунтов + около 10 миллионов в качестве бонусов.

Сам Уэсли хочет покинуть клуб и рад перейти в "Челси". Защитник не попал в состав "Лестера" на игру с "Саутгемптоном" (1:2). Роджерс аргументировал отсутствие англичанина тем, что он думал не об игре.

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В прошлом сезоне Уэсли провел за "Лестер" всего 12 матчей и забил 1 гол. Игрок был травмирован большую часть чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 40 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Уэсли Фофана
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Источник:
skysports.com

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