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Челси сделал окончательное предложение по Обамеянгу
"Барса" хочет большего
Фото: twitter.com/Auba
"Челси" сделал окончательное предложение по нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянгу в размере 20 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Каталонца это предложение нравится больше предыдущего.
Новое в этом предложении – отсутствие бонусной части. "Барса" получит 20 миллионов евро сразу. "Сине-гранатовым" нравится положительная динамика, но они будут настаивать на его улучшении.
В идеале "сине-гранатовые" хотят около 25-30 миллионов.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" сделал выбор не в пользу Депая, а арендует нападающего "Марселя" Милика.
Таким образом, если "Барса" не продаст никого до закрытия трансферного окна, клуб не сможет зарегистрировать Жюля Кунде.
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