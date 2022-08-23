Челси сделал окончательное предложение по Обамеянгу

"Челси" сделал окончательное предложение по нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянгу в размере 20 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Каталонца это предложение нравится больше предыдущего.

Новое в этом предложении – отсутствие бонусной части. "Барса" получит 20 миллионов евро сразу. "Сине-гранатовым" нравится положительная динамика, но они будут настаивать на его улучшении.

В идеале "сине-гранатовые" хотят около 25-30 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" сделал выбор не в пользу Депая, а арендует нападающего "Марселя" Милика.

Таким образом, если "Барса" не продаст никого до закрытия трансферного окна, клуб не сможет зарегистрировать Жюля Кунде.