  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси сделал окончательное предложение по Обамеянгу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси сделал окончательное предложение по Обамеянгу

Англия
(1 голосов)

"Барса" хочет большего

Челси сделал окончательное предложение по Обамеянгу

Фото: twitter.com/Auba

Новина українською

"Челси" сделал окончательное предложение по нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянгу в размере 20 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Каталонца это предложение нравится больше предыдущего.

Новое в этом предложении – отсутствие бонусной части. "Барса" получит 20 миллионов евро сразу. "Сине-гранатовым" нравится положительная динамика, но они будут настаивать на его улучшении.

В идеале "сине-гранатовые" хотят около 25-30 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" сделал выбор не в пользу Депая, а арендует нападающего "Марселя" Милика.

Таким образом, если "Барса" не продаст никого до закрытия трансферного окна, клуб не сможет зарегистрировать Жюля Кунде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Челси (Лондон) Пьер-Эмерик Обамейянг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде