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Кубок лиги. Вылет Фулхэма, победы Эвертона, Виллы, Пэлас, Лестера и Вулвз

Англия
(1 голосов)

Только одна большая сенсация на 20 пар

Кубок лиги. Вылет Фулхэма, победы Эвертона, Виллы, Пэлас, Лестера и Вулвз

Фото: twitter.com/CPFC/Автор - невідомий

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Кубок лиги, второй раунд

“Уолсолл” (IV) – “Чарльтон” (III) 0:1

Гол: Джайзими 57

“Шеффилд Уэнсдей” (III) – “Рочдейл” (IV) 3:0

Голы: Браун 23, Деле-Баширу 36, Адениран 44

“Шрусбери Таун” (III) – “Бернли” (II) 0:1

Гол: Бастиен 50

“Барроу” (IV) – “Линкольн Сити” (III) 2:2, пен. 1:3

Голы: Мойо 13, Уайтфилд 87 – Скалли 8, Гаррик 90+2

“Болтон” (III) – “Астон Вилла” 1:4

Голы: Чарльз 24 – Дуглас Луис 36, Ингз 63 (пен.), Динь 66, Бэйли 87

“Брэдфорд Сити” (IV) – “Блэкберн” (II) 1:2

Голы: Кук 18 – Дак 31, Маркенди 39

“Кэмбридж Юнайтед” (III) – “Саутгемптон” 0:3

Голы: Адамс 16, Адамс 55, Баллард 88

“Колчестер Юнайтед” (IV) – “Брентфорд” 0:2

Голы: Льюис-Поттер 39, Соренсен 90+2

“Кроули Таун” (IV) – “Фулхэм” 2:0

Голы: Николс 16, Балагизи 49

“Дерби Каунти” (III) – “Вест Бромвич Альбион” (II) 1:0

Гол: Сибли 15

“Флитвуд Таун” (III) – “Эвертон” 0:1

Гол: Грэй 28

“Джиллингем” (IV) – “Эксетер Сити” (III) 0:0, пен. 6:5

“Гримсби Таун” (IV) – “Ноттингем Форест” 0:3

Голы: Йейтс 18, Сарридж 35, Сарридж 77

“Ньюпорт Каунти” (IV) – “Портсмут” (III) 3:2

Голы: Эванс 14, Уилдиг 49, Уейт 74 – Кертис 9, Кертис 25

“Норвич Сити” (II) – “Борнмут” 2:2, пен. 3:5

Голы: Хаджилл 22, Ида 83 – Маркондес 43, Дженезини 90+2

“Оксфорд Юнайтед” (III) – “Кристал Пэлас” 0:2

Голы: Эдуар 71, Миливоевич (пен.)

“Ротерем Юнайтед” (II) – “Моркам” (III) 0:1

Гол: Гнахоуа 72

“Стивенейдж” (IV) – “Питерборо Юнайтед” (III) 1:0

Гол: Рид 90+3

“Стокпорт Каунти” (IV) – “Лестер Сити” 0:0, пен. 1:3

“Уотфорд” (II) – “Милтон Кейнс Донс” (III) 0:2

Голы: Деннис 45, Бернс 53

“Вулверхэмптон” – “Престон Норт Энд” (II) 2:1

Голы: Хименес 8, Траоре 29 – Вудберн 48

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Портсмут Вулверхэмптон Ноттингем Форрест Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Фулхэм (Лондон) Кубок Лиги Вест Бромвич Альбион Уотфорд Дерби Каунти Кристал Пэлас (Лондон) Блэкберн Роверс Лестер Сити Ноттингем Форест (Ноттингем)
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