Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок лиги. Вылет Фулхэма, победы Эвертона, Виллы, Пэлас, Лестера и Вулвз
Только одна большая сенсация на 20 пар
Фото: twitter.com/CPFC/Автор - невідомий
Кубок лиги, второй раунд
“Уолсолл” (IV) – “Чарльтон” (III) 0:1
Гол: Джайзими 57
“Шеффилд Уэнсдей” (III) – “Рочдейл” (IV) 3:0
Голы: Браун 23, Деле-Баширу 36, Адениран 44
“Шрусбери Таун” (III) – “Бернли” (II) 0:1
Гол: Бастиен 50
“Барроу” (IV) – “Линкольн Сити” (III) 2:2, пен. 1:3
Голы: Мойо 13, Уайтфилд 87 – Скалли 8, Гаррик 90+2
“Болтон” (III) – “Астон Вилла” 1:4
Голы: Чарльз 24 – Дуглас Луис 36, Ингз 63 (пен.), Динь 66, Бэйли 87
“Брэдфорд Сити” (IV) – “Блэкберн” (II) 1:2
Голы: Кук 18 – Дак 31, Маркенди 39
“Кэмбридж Юнайтед” (III) – “Саутгемптон” 0:3
Голы: Адамс 16, Адамс 55, Баллард 88
“Колчестер Юнайтед” (IV) – “Брентфорд” 0:2
Голы: Льюис-Поттер 39, Соренсен 90+2
“Кроули Таун” (IV) – “Фулхэм” 2:0
Голы: Николс 16, Балагизи 49
“Дерби Каунти” (III) – “Вест Бромвич Альбион” (II) 1:0
Гол: Сибли 15
“Флитвуд Таун” (III) – “Эвертон” 0:1
Гол: Грэй 28
“Джиллингем” (IV) – “Эксетер Сити” (III) 0:0, пен. 6:5
“Гримсби Таун” (IV) – “Ноттингем Форест” 0:3
Голы: Йейтс 18, Сарридж 35, Сарридж 77
“Ньюпорт Каунти” (IV) – “Портсмут” (III) 3:2
Голы: Эванс 14, Уилдиг 49, Уейт 74 – Кертис 9, Кертис 25
“Норвич Сити” (II) – “Борнмут” 2:2, пен. 3:5
Голы: Хаджилл 22, Ида 83 – Маркондес 43, Дженезини 90+2
“Оксфорд Юнайтед” (III) – “Кристал Пэлас” 0:2
Голы: Эдуар 71, Миливоевич (пен.)
“Ротерем Юнайтед” (II) – “Моркам” (III) 0:1
Гол: Гнахоуа 72
“Стивенейдж” (IV) – “Питерборо Юнайтед” (III) 1:0
Гол: Рид 90+3
“Стокпорт Каунти” (IV) – “Лестер Сити” 0:0, пен. 1:3
“Уотфорд” (II) – “Милтон Кейнс Донс” (III) 0:2
Голы: Деннис 45, Бернс 53
“Вулверхэмптон” – “Престон Норт Энд” (II) 2:1
Голы: Хименес 8, Траоре 29 – Вудберн 48
Популярное сейчас
- Бенфика - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- С Бесединым на острие. Стартовые составы на матч Бенфика - Динамо
- УПЛ. Заря - Ворскла 3:1. Зрелище ценой страданий Скрипника
- Зинченко установил рекорд АПЛ как игрок с наибольшим процентом побед
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака