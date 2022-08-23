Мама мальчика, чей телефон разбил Роналду: Криштиану – самый высокомерный человек, с которым я когда-либо разговаривала. Он называл меня Джеком

Мама мальчика с аутизмом, чей телефон после поражения от "Эвертона" в апреле (0:1) разбил нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, рассказала подробности о разговорах с футболистом.

Со слов Сары, португалец даже не предложил заменить телефон.

По словам Сары Келли, на следующий день после инцидента ей позвонил представитель Роналду по имени Серхио, предложив встретиться с игроком. После ее отказа он спросил: "Вы знаете, кто такой Роналду?".

"Я сказала ему: "Конечно, я знаю, мой ответ – нет". Я повесила трубку, меня трясло и я плакала. Я чувствовала себя запуганной. Как они посмели?".

Также женщина заявила, что тот же человек позвонил снова два дня спустя и сказал, что Роналду хотел бы поговорить с ней лично. После разговора она описала его как «самого высокомерного человека, с которым я когда-либо говорила".

"Телефон зазвонил снова, и мужчина сказал: "Здравствуйте, это Криштиану Роналду". Он спросил меня, не хотела бы я приехать и познакомиться с его семьей. Он сказал: "Я неплохой отец". Я сказала ему: "Я никогда не говорила, что вы плохой отец".

Он сказал: "У меня было ужасное детство, я потерял своего отца". Я ответила: "У всех есть слезливая история, Роналду, я потеряла своего отца молодым, у меня был рак". Он продолжал называть меня Джеком, даже не зная моего имени, и я сказала: "Меня зовут Сара", а он ответил: "О, Сара, простите".

Он также никогда не называл Джейкоба по имени, всегда говорил "мальчик". "Я знаю, что у мальчика проблемы", – сказал он. Я сказала ему: "У него нет проблем, у него инвалидность, проблема у вас". Он сказал: "Мне очень жаль", но потом добавил: "Я не сделал ничего плохого". Он сказал, что "никого не пинал, не убивал и не бил кулаком".

Это разожгло во мне огонь, я была в ярости, и мое сердце бешено колотилось, и я сказала ему: "Значит, вы бьете моего сына по руке и оставляете на ней синяки, и это никому не причиняет вреда?"

Он сказал, что мне не захочется, чтобы это попало в средства массовой информации и суд. Он сказал, что у него хорошая команда юристов, он победит и будет бороться со мной до конца. Он сказал, что знает, как играть с прессой».

Сара сказала, что в какой-то момент 10-минутного разговора Роналду рассказал ей, как его обвиняли в изнасиловании и налоговых преступлениях.

Она добавила: "Он спросил меня, чего я от него хочу, и я просто сказала: "Мне ничего от вас не нужно, этим занимается полиция", – сказала Келли.

Мама Джейкоба считает, что предупреждение, которое на прошлой неделе предъявили Роналду(по которому португалец обязан выплатить семье 200 фунтов), означает что Криштиану всё сошло с рук. Сара хочет обратиться в суд по этому поводу.