"Продолжаем стоять вместе с украинским народом". АПЛ и Эвертон поздравили Украину с Днем независимости

Официальные аккаунты в твиттере английской Премьер-лиги и "Эвертона", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, поздравили Украину с Днем независимости.

"Премьер-лига и наши клубы продолжают стоять вместе с народом Украины", – говорится в сообщении АПЛ.

The Premier League and our clubs continue to stand together with the people of Ukraine. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZNcN0oKgME — Premier League (@premierleague) August 24, 2022

"Мы остаемся солидарными с народом Украины в День Независимости", – написал "Эвертон".

???????? | We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day ????#StandForFreedom pic.twitter.com/vZUSJYbcqT — Everton (@Everton) August 24, 2022

Кроме того, "ириски" также вспомнили недавний матч против "Динамо" и исполнение "Ой, у лузі червона калина" от Тины Кароль.

???? #MatchForPeace ????



Last month at Goodison, Ukrainian star @Tina_Karol performed 'Chervona Kalina' - a song of defiance against the invasion. pic.twitter.com/gFAwlEv1Ji — Everton (@Everton) August 24, 2022