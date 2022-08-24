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"Продолжаем стоять вместе с украинским народом". АПЛ и Эвертон поздравили Украину с Днем независимости

Англия
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"Продолжаем стоять вместе с украинским народом". АПЛ и Эвертон поздравили Украину с Днем независимости

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Официальные аккаунты в твиттере английской Премьер-лиги и "Эвертона", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, поздравили Украину с Днем независимости.

"Премьер-лига и наши клубы продолжают стоять вместе с народом Украины", – говорится в сообщении АПЛ.

"Мы остаемся солидарными с народом Украины в День Независимости", – написал "Эвертон".

Кроме того, "ириски" также вспомнили недавний матч против "Динамо" и исполнение "Ой, у лузі червона калина" от Тины Кароль.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль)
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