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"Продолжаем стоять вместе с украинским народом". АПЛ и Эвертон поздравили Украину с Днем независимости
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официальные аккаунты в твиттере английской Премьер-лиги и "Эвертона", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, поздравили Украину с Днем независимости.
"Премьер-лига и наши клубы продолжают стоять вместе с народом Украины", – говорится в сообщении АПЛ.
The Premier League and our clubs continue to stand together with the people of Ukraine. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZNcN0oKgME— Premier League (@premierleague) August 24, 2022
"Мы остаемся солидарными с народом Украины в День Независимости", – написал "Эвертон".
???????? | We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day ????#StandForFreedom pic.twitter.com/vZUSJYbcqT— Everton (@Everton) August 24, 2022
Кроме того, "ириски" также вспомнили недавний матч против "Динамо" и исполнение "Ой, у лузі червона калина" от Тины Кароль.
???? #MatchForPeace ????— Everton (@Everton) August 24, 2022
Last month at Goodison, Ukrainian star @Tina_Karol performed 'Chervona Kalina' - a song of defiance against the invasion. pic.twitter.com/gFAwlEv1Ji
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