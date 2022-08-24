МЮ собирается заплатить за Энтони 94 миллиона евро

"Манчестер Юнайтед" готовит очередное предложение по вингеру "Аякса" Энтони, сообщает Sky Sports. Манкунианцы надеются, что соглашение по трансферу будет достигнуто до конца этой недели.

"Юнайтед" предлагает 94 миллиона евро включая бонусы.

Сообщается, что игрок ждет перехода. "МЮ" уже договорился с бразильцем.

В прошлом сезоне 22-летний вингер провел за "Аякс" 33 матча, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.