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МЮ собирается заплатить за Энтони 94 миллиона евро

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Оправдает ожидания?

МЮ собирается заплатить за Энтони 94 миллиона евро

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готовит очередное предложение по вингеру "Аякса" Энтони, сообщает Sky Sports. Манкунианцы надеются, что соглашение по трансферу будет достигнуто до конца этой недели.

"Юнайтед" предлагает 94 миллиона евро включая бонусы.

Сообщается, что игрок ждет перехода. "МЮ" уже договорился с бразильцем.

В прошлом сезоне 22-летний вингер провел за "Аякс" 33 матча, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2022 в 20:40
с ума посходили
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