Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперники для Зинченко и Миколенко. Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка лиги
Все матчи будут сыграны 7 ноября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 24 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги. Своих соперников на этой стадии узнали команды украинских легионеров, а именно "Эвертон" Виталия Миколенко и "Арсенал" Александра Зинченко.
- "Лестер" — "Ньюпорт"
- "Вест Хэм" — "Блэкберн"
- "Вулверхэмптон" — "Лидс"
- "Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм"
- "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас"
- "Саутгемптон" — "Шеффилд Юнайтед"
- "Арсенал" — "Брайтон"
- "Брентфорд" — "Джилингем"
- "Бристоль Сити" — "Линкольн"
- "Манчестер Сити" — "Челси"
- "Стивенэйдж" — "Чарльтон"
- "МК Донс" — "Моркам"
- "Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла"
- "Борнмут" — "Эвертон"
- "Ливерпуль" — "Дерби"
"Бернли" — "Кроули"
Все матчи третьего раунда Кубка лиги будут сыграны 7 ноября.
???? Some tasty ties!— Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 24, 2022
Which one is your pick of the round?#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/VPbA4hO291
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Данилов: Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией
- ЛЧ. Возвращение Рейнджерс, геройства Динамо и нули в пользу Копенгагена
- Опять шейхи: Реал Сосьедад продаст Исака за 70 млн евро
- Не Тоттенхэм. Один клуб удовлетворил запросы Аталанты по Малиновскому - источник
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
Новости по теме
- 15:52 Зарубежные Дортмунд нашел замену Аллеру, Вернер вернулся в Лейпциг. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- 10:05 Зарубежные Гонка на двоих, толкотня локтями за топ-4, катарская пауза. Каким будет сезон АПЛ 2022/23
- 10:25 Зарубежные Последний тур АПЛ: на кону победа в чемпионате, Лига чемпионов, еврокубки и вылет
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти