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Соперники для Зинченко и Миколенко. Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка лиги

Англия
(2 голосов)

Все матчи будут сыграны 7 ноября

Соперники для Зинченко и Миколенко. Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 24 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги. Своих соперников на этой стадии узнали команды украинских легионеров, а именно "Эвертон" Виталия Миколенко и "Арсенал" Александра Зинченко.

  • "Лестер" — "Ньюпорт"
  • "Вест Хэм" — "Блэкберн"
  • "Вулверхэмптон" — "Лидс"
  • "Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм"
  • "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас"
  • "Саутгемптон" — "Шеффилд Юнайтед"
  • "Арсенал" — "Брайтон"
  • "Брентфорд" — "Джилингем"
  • "Бристоль Сити" — "Линкольн"
  • "Манчестер Сити" — "Челси"
  • "Стивенэйдж" — "Чарльтон"
  • "МК Донс" — "Моркам"
  • "Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла"
  • "Борнмут" — "Эвертон"
  • "Ливерпуль" — "Дерби"

"Бернли" — "Кроули"

Все матчи третьего раунда Кубка лиги будут сыграны 7 ноября.

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В статье: Арсенал (Лондон) Кубок английской лиги Эвертон (Ливерпуль)
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