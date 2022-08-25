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Вингер Аякса требует ускорить свой переход в Манчестер Юнайтед
Бразилец надеется, что это произойдет в течение 48 часов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Аякса" Антони настаивает на переходе в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Football Transfers со ссылкой на De Telegraaf.
22-летний бразилец обратился к руководству нидерландского клуба с просьбой согласовать его трансфер в течение 48 часов. Антони считает, что таким образом он сам и "Аякс" получат финансовую выгоду. Футболист согласовал условия личного контракта и уже ищет жилье в Манчестере. Соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" готовы заплатить за Антони 94 миллиона евро. В прошлом сезоне вингер провел за "Аякс" 33 матча, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
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