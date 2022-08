А где попугай и бутылка рома? Форвард Вулвз отпраздновал гол в Кубке лиги в стиле пирата

На днях прошел матч второго раунда Кубка лиги, в котором "Вулверхэмптон" принимал на "Молинью" представителя Чемпионшипа "Престон" (2:1).

На 8-й минуте встречи форвард "волков" Рауль Хименес открыл счет на табло. Мексиканский нападающий решил отпраздновать взятие ворот соперника в стиле пирата, он надел черную повязку на глаз и вооружился пиратским крюком.

