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А где попугай и бутылка рома? Форвард Вулвз отпраздновал гол в Кубке лиги в стиле пирата

Англия
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Очень необычно

А где попугай и бутылка рома? Форвард Вулвз отпраздновал гол в Кубке лиги в стиле пирата

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На днях прошел матч второго раунда Кубка лиги, в котором "Вулверхэмптон" принимал на "Молинью" представителя Чемпионшипа "Престон" (2:1).

На 8-й минуте встречи форвард "волков" Рауль Хименес открыл счет на табло. Мексиканский нападающий решил отпраздновать взятие ворот соперника в стиле пирата, он надел черную повязку на глаз и вооружился пиратским крюком.

В текущем сезоне Рауль сыграл 1 матч в АПЛ. В прошлом сезоне мексиканец забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в рамках 34 поединков.

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В статье: Кубок английской лиги Вулверхэмптон Кубок Лиги Рауль Хименес Престон Норт Энд
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