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А где попугай и бутылка рома? Форвард Вулвз отпраздновал гол в Кубке лиги в стиле пирата
Очень необычно
Getty Images / Global Images Ukraine
На днях прошел матч второго раунда Кубка лиги, в котором "Вулверхэмптон" принимал на "Молинью" представителя Чемпионшипа "Престон" (2:1).
На 8-й минуте встречи форвард "волков" Рауль Хименес открыл счет на табло. Мексиканский нападающий решил отпраздновать взятие ворот соперника в стиле пирата, он надел черную повязку на глаз и вооружился пиратским крюком.
Stop the count, Raul Jimenez has won celebration of the season ????☠️ pic.twitter.com/3R8JkfM2wn— ESPN UK (@ESPNUK) August 24, 2022
В текущем сезоне Рауль сыграл 1 матч в АПЛ. В прошлом сезоне мексиканец забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в рамках 34 поединков.
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