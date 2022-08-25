Клубы АПЛ побили рекорд по тратам в летнее трансферное окно

Клубы Премьер-лиги побили рекорд по расходам на трансферы в летнее трансферное окно, установленный в 2017-м году, сообщает ESPN. Команды уже потратили на футболистов 1,5 миллиарда фунтов.

Рекорд, установленный в 2017-м, составил 1,4 миллиарда фунтов.

Примечательно, что в сезоне 17-18 также был установлен рекорд по тратам клубами на трансферы за сезон – тогда команды АПЛ потратили 1,86 миллиарда фунтов.

"Рекордный уровень расходов, который мы наблюдали в это летнее трансферное окно, свидетельствует о том, что бизнес-модели клубов Премьер-лиги восстанавливаются после COVID", — сказал Крис Вуд, помощник директора Deloitte Sports Business Group.

Например, в прошлом сезоне клубы АПЛ всего потратили 1,4 миллиарда фунтов, в то время как этим летом достигли этой цифры всего за летнее трансферное окно.

Клубы АПЛ уже сейчас подписали 14 игроков дороже 30 миллионов евро, что на 6 больше, чем в прошлом году. До конца трансферного окна ещё 6 дней.

Наибольшими подписаниями этого лета в АПЛ являются: