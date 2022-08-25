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Клубы АПЛ побили рекорд по тратам в летнее трансферное окно
Оправились от COVID-19
Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен
Клубы Премьер-лиги побили рекорд по расходам на трансферы в летнее трансферное окно, установленный в 2017-м году, сообщает ESPN. Команды уже потратили на футболистов 1,5 миллиарда фунтов.
Рекорд, установленный в 2017-м, составил 1,4 миллиарда фунтов.
Примечательно, что в сезоне 17-18 также был установлен рекорд по тратам клубами на трансферы за сезон – тогда команды АПЛ потратили 1,86 миллиарда фунтов.
"Рекордный уровень расходов, который мы наблюдали в это летнее трансферное окно, свидетельствует о том, что бизнес-модели клубов Премьер-лиги восстанавливаются после COVID", — сказал Крис Вуд, помощник директора Deloitte Sports Business Group.
Например, в прошлом сезоне клубы АПЛ всего потратили 1,4 миллиарда фунтов, в то время как этим летом достигли этой цифры всего за летнее трансферное окно.
Клубы АПЛ уже сейчас подписали 14 игроков дороже 30 миллионов евро, что на 6 больше, чем в прошлом году. До конца трансферного окна ещё 6 дней.
Наибольшими подписаниями этого лета в АПЛ являются:
- Подписание "Ливерпулем" форварда Уругвая Дарвина Нуньеса из "Бенфики" на сумму до 85 миллионов фунтов.
- "Челси" потратил 63 миллиона на подписание Марка Кукурельи из "Брайтона". Также "синие" выложили 50 миллионов фунтов за Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити" и 34 миллиона фунтов стерлингов на Калиду Кулибали из "Наполи".
- "Манчестер Юнайтед" подписал Каземиро из "Реала" за 60 миллионов фунтов, которые могут вырасти до 70 миллионов.
- "Сити" приобрел Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" за 51,2 миллиона фунтов.
- "Тоттенхэм" подписал нападающего "Эвертона" Ришарлисона за, как сообщается, 60 миллионов фунтов.
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