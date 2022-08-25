Официально: Бешикташ подписал Деле Алли. Игрока представили в стиле Рика и Морти

Хавбек "Эвертона" Деле Алли подписал соглашение с "Бешикташем". Игрок отправился в бесплатную аренду до лета 2023-го.

26-летнему англичанину гарантированно получит 2,2 млн евро за год, также он будет получать до 10 тысяч евро за каждый проведенный матч.

"Бешикташ" сможет выкупить игрока по окончанию сезона за 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Алли перешел в "Эвертон" на правах свободного агента. Он сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в 16 миллионов евро.