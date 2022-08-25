  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Бешикташ подписал Деле Алли. Игрока представили в стиле Рика и Морти
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Бешикташ подписал Деле Алли. Игрока представили в стиле Рика и Морти

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Кажется, он сам не верит в камбек

Официально: Бешикташ подписал Деле Алли. Игрока представили в стиле Рика и Морти

Фото: https://twitter.com/Besiktas

Новина українською

Хавбек "Эвертона" Деле Алли подписал соглашение с "Бешикташем". Игрок отправился в бесплатную аренду до лета 2023-го.

26-летнему англичанину гарантированно получит 2,2 млн евро за год, также он будет получать до 10 тысяч евро за каждый проведенный матч.

"Бешикташ" сможет выкупить игрока по окончанию сезона за 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Алли перешел в "Эвертон" на правах свободного агента. Он сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в 16 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Эвертон (Ливерпуль) Деле Алли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде