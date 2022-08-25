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Официально: Бешикташ подписал Деле Алли. Игрока представили в стиле Рика и Морти
Кажется, он сам не верит в камбек
Фото: https://twitter.com/Besiktas
Хавбек "Эвертона" Деле Алли подписал соглашение с "Бешикташем". Игрок отправился в бесплатную аренду до лета 2023-го.
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26-летнему англичанину гарантированно получит 2,2 млн евро за год, также он будет получать до 10 тысяч евро за каждый проведенный матч.
"Бешикташ" сможет выкупить игрока по окончанию сезона за 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Алли перешел в "Эвертон" на правах свободного агента. Он сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в 16 миллионов евро.
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