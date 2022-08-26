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Аравийцы достали чековую книжку. Ньюкасл купил форварда за рекордную для себя сумму

Англия
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Более 70 млн за шведского форварда

Аравийцы достали чековую книжку. Ньюкасл купил форварда за рекордную для себя сумму

фото - ФК Ньюкасл

Новина українською

"Ньюкасл Юнайтед" объявил о подписании 22-летнего шведского форварда Александра Исака. По информации СМИ, "Реал Сосъедад" получит за форварда 63 млн фунтов стерлингов (чуть больше 74 млн евро), что отныне является новым трансферным рекордом клуба.

Как известно, Исак в юном возрасте переехал из шведского АИК в дортмундскую "Боруссию", но в Бундеслиге себя полноценно проявить не смог. В 2019 году он перешел на правах аренды в нидерландский "Виллем II", в котором забил 14 голов в 18 матчах. После этого "Реал Сосъедад" не пожалел 15 млн евро на форварда и не прогадал, хотя Александр и потратил некоторое время на адаптацию.

За сан-себастянцев он сыграл 132 матча, в которых забил 44 гола и отдал восемь результативных передач. Кроме острия атаки Исак также может действовать и на фланге. За сборную Швецию сыграл 37 матчей, забил девять голов.

Для "Ньюкасла" это уже четвертая покупка этим летом. Ранее сороки потратили 37 млн ​​евро на центрбека "Лилля" Свена Ботмана, 17,5 млн евро на левого защитника "Астон Виллы" Мэтта Таргета и 11 млн евро на голкипера "Бернли" Ника Поупа.

Добавим, что "Ньюкасл" в первых трех турах АПЛ не проигрывал – дважды сыграл вничью (в частности, 3:3 с "Сити") и однажды победил.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ньюкасл Александер Исак
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