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Гвардиола о Бернарду: Он остается
Было бы ошибкой его отпускать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Бернарду Силва не уйдет из клуба до конца летнего трансферного окна. "Ни один клуб не звонил нам по поводу Бернарду", – приводит его слова Sky Sports.
– Он остается.
– Он останется в клубе?
– Разумеется. Ни один клуб ни разу не звонил нам по поводу Бернарду Силвы. Именно поэтому он остается, – сказал Пеп.
"He will stay!" ????— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 26, 2022
Pep Guardiola says Bernardo Silva will remain at #MCFC ????️ pic.twitter.com/SEbObznLNU
Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны "ПСЖ" и "Барселоны". Каталонцы отпали, когда стало понятно, что у клуба проблемы с регистрацией уже приобретенных новичков.
К "ПСЖ" якобы тянулся и сам Бернарду, но история не получила развития.
Текущий контракт 28-летнего португальца с клубом рассчитан до лета 2025 года
Бернарду забил гол и сделал одну результативную передачу в трех матчах нового сезона АПЛ.
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