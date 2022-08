Гвардиола о Бернарду: Он остается

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Бернарду Силва не уйдет из клуба до конца летнего трансферного окна. "Ни один клуб не звонил нам по поводу Бернарду", – приводит его слова Sky Sports.

– Он остается.

– Он останется в клубе?

– Разумеется. Ни один клуб ни разу не звонил нам по поводу Бернарду Силвы. Именно поэтому он остается, – сказал Пеп.

"He will stay!" ????



Pep Guardiola says Bernardo Silva will remain at #MCFC ????️ pic.twitter.com/SEbObznLNU