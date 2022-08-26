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Гвардиола о Бернарду: Он остается

Англия
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Было бы ошибкой его отпускать

Гвардиола о Бернарду: Он остается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Бернарду Силва не уйдет из клуба до конца летнего трансферного окна. "Ни один клуб не звонил нам по поводу Бернарду", – приводит его слова Sky Sports.

– Он остается.

– Он останется в клубе?

– Разумеется. Ни один клуб ни разу не звонил нам по поводу Бернарду Силвы. Именно поэтому он остается, – сказал Пеп.

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны "ПСЖ" и "Барселоны". Каталонцы отпали, когда стало понятно, что у клуба проблемы с регистрацией уже приобретенных новичков.

К "ПСЖ" якобы тянулся и сам Бернарду, но история не получила развития.

Текущий контракт 28-летнего португальца с клубом рассчитан до лета 2025 года

Бернарду забил гол и сделал одну результативную передачу в трех матчах нового сезона АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва Пеп Гвардиола
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