Аякс отклонил предложение Юнайтед в 90 миллионов евро по Энтони

"Аякс" отклонил 90 миллионное предложение "Манчестер Юнайтед" по вингеру Энтони, сообщает Фабрицио Романо. В амстердамском клубе считают, что этой суммы недостаточно для подписания бразильца.

То, что "Аякс" отклонил предложение возмутило футболиста. Он надеется, что трансфер удастся завершить, так как футболист хочет в "Юнайтед".

Manchester United new bid has been rejected by Ajax earlier today. €90m is considered not enough, that’s why Antony is disappointed with Ajax - he only wants United. ???????? #MUFC



Bid has been submitted as called by @MikeVerweij and it’s already turned down. pic.twitter.com/zmKzbnecZt