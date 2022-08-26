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Аякс отклонил предложение Юнайтед в 90 миллионов евро по Энтони
Бразилец может стать крупнейшим трансфером лета
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Аякс" отклонил 90 миллионное предложение "Манчестер Юнайтед" по вингеру Энтони, сообщает Фабрицио Романо. В амстердамском клубе считают, что этой суммы недостаточно для подписания бразильца.
То, что "Аякс" отклонил предложение возмутило футболиста. Он надеется, что трансфер удастся завершить, так как футболист хочет в "Юнайтед".
Manchester United new bid has been rejected by Ajax earlier today. €90m is considered not enough, that’s why Antony is disappointed with Ajax - he only wants United. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2022
Bid has been submitted as called by @MikeVerweij and it’s already turned down. pic.twitter.com/zmKzbnecZt
Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали условия личного контракта.
В этом сезоне Энтони провел 3 матча за "Аякс", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 35 миллионов евро.
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