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Аякс отклонил предложение Юнайтед в 90 миллионов евро по Энтони

Англия
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Бразилец может стать крупнейшим трансфером лета

Аякс отклонил предложение Юнайтед в 90 миллионов евро по Энтони

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

"Аякс" отклонил 90 миллионное предложение "Манчестер Юнайтед" по вингеру Энтони, сообщает Фабрицио Романо. В амстердамском клубе считают, что этой суммы недостаточно для подписания бразильца.

То, что "Аякс" отклонил предложение возмутило футболиста. Он надеется, что трансфер удастся завершить, так как футболист хочет в "Юнайтед".

Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали условия личного контракта.

В этом сезоне Энтони провел 3 матча за "Аякс", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 35 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед
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