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Самый дорогой центральный защитник в истории: Челси и Лестер согласовали трансфер Фофаны

Англия
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"Лестер" штампует дорогущих центрбеков

Самый дорогой центральный защитник в истории: Челси и Лестер согласовали трансфер Фофаны

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

"Челси" достиг устной договоренности с "Лестером" по трансферу 21-летнего центрального защитника Уэсли Фофаны, сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport.

Сделка должна стать самой крупной по центральному защитнику в истории.

Отметим, что самым дорогим центральным защитником на данный момент является Харри Магуайр, который летом 2019-го перешел из "Лестера" в "МЮ" за 87 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Челси" был готов заплатить "Лестеру" 75 миллионов фунтов за англичанина, что в евро – 88 миллионов.

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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Уэсли Фофана
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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