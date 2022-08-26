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Самый дорогой центральный защитник в истории: Челси и Лестер согласовали трансфер Фофаны
"Лестер" штампует дорогущих центрбеков
Фото: twitter.com/LCFC
"Челси" достиг устной договоренности с "Лестером" по трансферу 21-летнего центрального защитника Уэсли Фофаны, сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport.
Сделка должна стать самой крупной по центральному защитнику в истории.
Отметим, что самым дорогим центральным защитником на данный момент является Харри Магуайр, который летом 2019-го перешел из "Лестера" в "МЮ" за 87 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Челси" был готов заплатить "Лестеру" 75 миллионов фунтов за англичанина, что в евро – 88 миллионов.
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