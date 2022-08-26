Самый дорогой центральный защитник в истории: Челси и Лестер согласовали трансфер Фофаны

"Челси" достиг устной договоренности с "Лестером" по трансферу 21-летнего центрального защитника Уэсли Фофаны, сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport.

Сделка должна стать самой крупной по центральному защитнику в истории.

Отметим, что самым дорогим центральным защитником на данный момент является Харри Магуайр, который летом 2019-го перешел из "Лестера" в "МЮ" за 87 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Челси" был готов заплатить "Лестеру" 75 миллионов фунтов за англичанина, что в евро – 88 миллионов.