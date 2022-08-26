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Официально: Эвертон подписал форварда Брайтона за 22 миллиона евро
А Кальверта-Льюина куда?
Фото: https://twitter.com/Everton
"Эвертон" объявил о подписании 26-летнего нападающего "Брайтона" Нила Мопа. Стороны подписали соглашение до 2025 года с возможностью продления ещё на год.
За три сезона в "Брайтоне" Мопе провел в Премьер-лиге 84 матча и забил 26 голов.
✍️ | @nealmaupay18 has completed a move from Brighton & Hove Albion for an undisclosed fee, signing a three-year contract until the end of June 2025 with an option of a further year.— Everton (@Everton) August 26, 2022
В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.
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