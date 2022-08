Официально: Эвертон подписал форварда Брайтона за 22 миллиона евро

"Эвертон" объявил о подписании 26-летнего нападающего "Брайтона" Нила Мопа. Стороны подписали соглашение до 2025 года с возможностью продления ещё на год.

За три сезона в "Брайтоне" Мопе провел в Премьер-лиге 84 матча и забил 26 голов.

✍️ | @nealmaupay18 has completed a move from Brighton & Hove Albion for an undisclosed fee, signing a three-year contract until the end of June 2025 with an option of a further year.