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Официально: Эвертон подписал форварда Брайтона за 22 миллиона евро

Англия
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А Кальверта-Льюина куда?

Официально: Эвертон подписал форварда Брайтона за 22 миллиона евро

Фото: https://twitter.com/Everton

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"Эвертон" объявил о подписании 26-летнего нападающего "Брайтона" Нила Мопа. Стороны подписали соглашение до 2025 года с возможностью продления ещё на год.

За три сезона в "Брайтоне" Мопе провел в Премьер-лиге 84 матча и забил 26 голов.

В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион
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