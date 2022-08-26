Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энтони поблагодарил фанатов Аякса: Надеюсь вы меня поймете
Объяснился перед фанатами
Фото: twitter.com/AFCAjax
Вингер "Аякса" Энтони дал интервью журналисту Фабрицио Романо по поводу его ухода в "Манчестер Юнайтед". "Возможности могут быть уникальными", – приводит его слова Фабрицио Романо.
Какое у тебя послание для болельщиков "Аякса"?
"Надеюсь, болельщики "Аякса" меня поймут… потому что будущее футболиста совершенно неопределенное, а возможности могут быть уникальными. Мое послание – благодарность "Аяксу", клубу и болельщикам".
Почему "Аякс" не хочет тебя отпускать?
"Я не прошу "Аякс" отпустить меня, я прошу "Аякс" продать меня по самой высокой цене за игрока Эредивизи. Я настаивал на этом с февраля, чтобы клуб мог спокойно перестроить команду".
Что случилось сегодня, в пятницу?
"Сегодня на встрече с клубом я выразил давнюю заинтересованность в уходе, только на этот раз с солидным предложением на руках. "Аякс" отказался, аргументировав это тем, что у них всего 5 дней, чтобы заменить меня", – сказал Энтони.
▫️ What’s your message to Ajax fans?— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2022
▪️ Excl. Antony: "I hope Ajax fans understand me... because the future for a football player is a totally uncertain thing and the opportunities can be unique!"
"My message is one of gratitude for Ajax, club and fans". pic.twitter.com/a4bVkjReZY
Напомним, что о заинтересованности "Юнайтед" в Энтони стало известно ещё в конце июля.
Популярное сейчас
- Днепр-1 узнал соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций
- Вице-президент Мариуполя: На тренировочных полях царит русский мир во всей красе
- Украинский голкипер продолжит карьеру в Испании - до этого он защищал страну
- Не Тоттенхэм. Один клуб удовлетворил запросы Аталанты по Малиновскому - источник
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО