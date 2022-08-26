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Энтони поблагодарил фанатов Аякса: Надеюсь вы меня поймете

Англия
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Объяснился перед фанатами

Энтони поблагодарил фанатов Аякса: Надеюсь вы меня поймете

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

Вингер "Аякса" Энтони дал интервью журналисту Фабрицио Романо по поводу его ухода в "Манчестер Юнайтед". "Возможности могут быть уникальными", – приводит его слова Фабрицио Романо.

Какое у тебя послание для болельщиков "Аякса"?

"Надеюсь, болельщики "Аякса" меня поймут… потому что будущее футболиста совершенно неопределенное, а возможности могут быть уникальными. Мое послание – благодарность "Аяксу", клубу и болельщикам".

Почему "Аякс" не хочет тебя отпускать?

"Я не прошу "Аякс" отпустить меня, я прошу "Аякс" продать меня по самой высокой цене за игрока Эредивизи. Я настаивал на этом с февраля, чтобы клуб мог спокойно перестроить команду".

Что случилось сегодня, в пятницу?

"Сегодня на встрече с клубом я выразил давнюю заинтересованность в уходе, только на этот раз с солидным предложением на руках. "Аякс" отказался, аргументировав это тем, что у них всего 5 дней, чтобы заменить меня", – сказал Энтони.

Напомним, что о заинтересованности "Юнайтед" в Энтони стало известно ещё в конце июля.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед
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