Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фофана подпишет контракт с Челси до 2028 года. Известна зарплата англичанина
Желание Уэсли сыграло ключевую роль в сделке
Фото: Fosse Posse
Защитник "Лестера" Уэсли Фофана подпишет с "Челси" контракт на 6 лет, сообщает Фабрицио Романо. Зарплата – 200 тысяч фунтов в неделю.
Сообщается, что мечта Уэсли играть за "Челси" стало ключевым фактором успеха трансфера.
Стороны улаживают последние детали.
Wesley Fofana has been key for this move - he only wanted to follow his dream and join Chelsea. It’s finally set to be completed with Leicester after official bid submitted in the afternoon. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2022
Fofana will sign with Chelsea until June 2028, six year deal. pic.twitter.com/tDInLb0ulw
Ранее сообщалось, что стороны договорились о трансфере. Англичанин станет самым дорогим центрбеком в истории. Ранее это звание носил Харри Магуайр, который перешел из того же "Лестера" в "МЮ" за 87 миллионов евро.
Напомним, что "Челси" предложил "Лестеру" 75 миллионов фунтов, что эквивалентно 88-и миллионам евро.
Популярное сейчас
- Динамо заявило на УПЛ сына Олега Саленко
- Днепр-1 узнал соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций
- Украинский голкипер продолжит карьеру в Испании - до этого он защищал страну
- Клопп объяснил поражение Ливерпуля от Манчестер Юнайтед
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо