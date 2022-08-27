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Фофана подпишет контракт с Челси до 2028 года. Известна зарплата англичанина

Англия
(1 голосов)

Желание Уэсли сыграло ключевую роль в сделке

Фофана подпишет контракт с Челси до 2028 года. Известна зарплата англичанина

Фото: Fosse Posse

Новина українською

Защитник "Лестера" Уэсли Фофана подпишет с "Челси" контракт на 6 лет, сообщает Фабрицио Романо. Зарплата – 200 тысяч фунтов в неделю.

Сообщается, что мечта Уэсли играть за "Челси" стало ключевым фактором успеха трансфера.

Стороны улаживают последние детали.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о трансфере. Англичанин станет самым дорогим центрбеком в истории. Ранее это звание носил Харри Магуайр, который перешел из того же "Лестера" в "МЮ" за 87 миллионов евро.

Напомним, что "Челси" предложил "Лестеру" 75 миллионов фунтов, что эквивалентно 88-и миллионам евро.

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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Уэсли Фофана
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
27.08.2022 в 01:20
Стало цікаво, що за англієць мається на увазі, і яке він має відношення до Фофана
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