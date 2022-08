Фофана подпишет контракт с Челси до 2028 года. Известна зарплата англичанина

Защитник "Лестера" Уэсли Фофана подпишет с "Челси" контракт на 6 лет, сообщает Фабрицио Романо. Зарплата – 200 тысяч фунтов в неделю.

Сообщается, что мечта Уэсли играть за "Челси" стало ключевым фактором успеха трансфера.

Стороны улаживают последние детали.

Wesley Fofana has been key for this move - he only wanted to follow his dream and join Chelsea. It’s finally set to be completed with Leicester after official bid submitted in the afternoon. ???????? #CFC



Fofana will sign with Chelsea until June 2028, six year deal. pic.twitter.com/tDInLb0ulw