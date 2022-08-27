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Клопп заявил, что Ливерпуль ищет полузащитника на трансферном рынке
Команда еще не укомплектована
Фото: twitter.com/LFC
Английский “Ливерпуль” продолжает работать на трансферном рынке. “Мерсисайдцы” сейчас находятся в поисках полузащитника. Об этом сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.
“Да, я сказал, что нам не нужен полузащитник – и вы были правы, а я ошибался. Сейчас охотимся на полузащитника. Мы приобретем кого-нибудь, но это должен быть правильный выбор”, - сказал немецкий тренер.
Напомним, что в текущее трансферное окно "Ливерпуль" оформил три трансфера, одним из которых был атакующий полузащитник "Фулхэма" Фабио Карвалью. “Мерсисайдцы” заплатили за 19-летнего хавбека 5,9 млн евро. Последний приобретением в центр поля перед португальцем был Тьяго в 2020 году.
Также отметим, что трансферное окно в Англии будет открыто включительно до 1 сентября.
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