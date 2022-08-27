Манчестер Юнайтед собирается купить нападающего Барселоны

"Манчестер Юнайтед" собирается совершить трансфер габонского нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Английский клуб уже сделал предложение о покупке игрока. Клуб из Манчестера хочет усилить атаку до закрытия трансферного окна, и Обамеянг определен в качестве потенциального новичка.

В последние дни габонца пытался подписать "Челси", но договориться клубы пока не могут. Сообщалось о предложении в 20 млн евро без бонусов.