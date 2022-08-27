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Ноттингем работает над очередным многомиллионным трансфером

Англия
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Может стать 18-м новичком

Ноттингем работает над очередным многомиллионным трансфером

Фото: twitter.com/Atleti

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Новичок АПЛ "Ноттингем Форест" не собирается останавливаться на уже 17-ти проведенных летних подписаниях. Теперь они заинтересованы в переходе левого защитника "Атлетико" Ренана Лоди. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Лесники" планируют оформить арендное соглашение, за которое готовы заплатить пять миллионов евро. Также контракт может предусматривать опцию выкупа за 30 млн евро.

Сейчас продолжаются переговоры между английским клубом и игроком. Стороны согласовуют личные условия футболиста.

Отметим, что со стартом сезона Лоди потерял место в основе "Атлетико". Первые два тура Ла Лиги бразилец провел на скамейке для запасных.

Добавим, что контракт Ренана с "матрасниками" рассчитан до 2025 года.

Также напомним, что "Ноттингем" этим летом провел 13 полноценных трансферов на сумму 175 миллионов евро. Также клуб подписал троих свободных агентов и оформил аренду голкипера.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ноттингем Форест (Ноттингем) Ренан Лоди
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Источник:
Fabrizio Romano

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