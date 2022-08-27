Каземиро впервые попал в заявку Манчестер Юнайтед на матч

В рамках четвертого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Саутгемптоном". Новичок "манкунианцев" Каземиро впервые попал в заявку команды на матч.

Он начнет эту встречу со скамейки для запасных. В то же время место в опорной зоне "красных дьяволов" заняла пара Мактоминей-Фред.

???? Presenting the United XI for today's lunchtime kick-off! ????#MUFC || #SOUMUN — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2022

Каземиро может дебютировать сегодня не только в “Манчестер Юнайтед”, но и в АПЛ. Отметим, что примерно неделю назад он перешел из "Реала" за 70 миллионов евро.

"Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" начнут в 14:30. UA-Футбол проведет для вас текстовый онлайн этого матча.