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Каземиро впервые попал в заявку Манчестер Юнайтед на матч
Однако в старте не вийдет
Twitter Fabrizio Romano
В рамках четвертого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Саутгемптоном". Новичок "манкунианцев" Каземиро впервые попал в заявку команды на матч.
Он начнет эту встречу со скамейки для запасных. В то же время место в опорной зоне "красных дьяволов" заняла пара Мактоминей-Фред.
???? Presenting the United XI for today's lunchtime kick-off! ????#MUFC || #SOUMUN— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2022
Каземиро может дебютировать сегодня не только в “Манчестер Юнайтед”, но и в АПЛ. Отметим, что примерно неделю назад он перешел из "Реала" за 70 миллионов евро.
"Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" начнут в 14:30. UA-Футбол проведет для вас текстовый онлайн этого матча.
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