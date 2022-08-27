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Каземиро впервые попал в заявку Манчестер Юнайтед на матч

Англия
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Однако в старте не вийдет

Каземиро впервые попал в заявку Манчестер Юнайтед на матч

Twitter Fabrizio Romano

Новина українською

В рамках четвертого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Саутгемптоном". Новичок "манкунианцев" Каземиро впервые попал в заявку команды на матч.

Он начнет эту встречу со скамейки для запасных. В то же время место в опорной зоне "красных дьяволов" заняла пара Мактоминей-Фред.

Каземиро может дебютировать сегодня не только в “Манчестер Юнайтед”, но и в АПЛ. Отметим, что примерно неделю назад он перешел из "Реала" за 70 миллионов евро.

"Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" начнут в 14:30. UA-Футбол проведет для вас текстовый онлайн этого матча.

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В статье: Каземиро "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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