Роналду все-таки решил вернуться в Спортинг

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все же решил вернуться в "Спортинг". Об этом сообщает Marca.

Португалец считает, что этот шаг будет лучшим вариантом для него. Такое решение обусловлено и тем, что больше вариантов продолжения карьеры у Криштиану не было.

Впереди много работы для агента футболиста Жорже Мендеша. Ему нужно согласовать финансовые вопросы и с “Манчестер Юнайтед”, и со “Спортингом”.

Отметим, что немаловажным фактором для продолжения своей карьеры Роналду считает, чтобы его команда выступала в Лиге чемпионов. "Спортинг" такую ​​опцию имеет - португальцы сыграют в группе ЛЧ против "Айнтрахта", "Тоттенхэма" и "Марселя". А вот "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне будет выступать только в Лиге Европы.

Напомним, что Роналду является воспитанником "Спортинга". Он покинул команду в августе 2003 года, перейдя в тот же МЮ за 19 миллионов евро.