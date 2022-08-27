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Роналду все-таки решил вернуться в Спортинг
Впереди – решение вопросов с финансами
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все же решил вернуться в "Спортинг". Об этом сообщает Marca.
Португалец считает, что этот шаг будет лучшим вариантом для него. Такое решение обусловлено и тем, что больше вариантов продолжения карьеры у Криштиану не было.
Впереди много работы для агента футболиста Жорже Мендеша. Ему нужно согласовать финансовые вопросы и с “Манчестер Юнайтед”, и со “Спортингом”.
Отметим, что немаловажным фактором для продолжения своей карьеры Роналду считает, чтобы его команда выступала в Лиге чемпионов. "Спортинг" такую опцию имеет - португальцы сыграют в группе ЛЧ против "Айнтрахта", "Тоттенхэма" и "Марселя". А вот "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне будет выступать только в Лиге Европы.
Напомним, что Роналду является воспитанником "Спортинга". Он покинул команду в августе 2003 года, перейдя в тот же МЮ за 19 миллионов евро.
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