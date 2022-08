АПЛ. Ливерпуль забил девять голов Борнмуту, Миколенко все еще без побед, Брайтон на втором месте

Наконец-то мы увидели настоящий “Ливерпуль”. И стоит признать, соперник для демонстрации силы “красных” был выбран удачно. “Борнмут” без шансов проиграл “Манчестер Сити” и “Арсеналу”, и не стоило ждать от него свершений на “Энфилде” против “Ливерпуля”.

Тем более после 0:2 на шестой минуте. В игре “Ливерпуля” появились скорость, интенсивность, энергия, изобретательность, а главное – отдача и желание. И прекрасно проявили себя игроки, которым доставалось едва ли больше всех критики после матча с “Манчестер Юнайтед”.

Например, Роберто Фирмино. В первом тайме матча с “Борнмутом” бразильский форвард сделал три результативных передачи и забил гол.

Сначала он ловко набросил мяч во вратарскую на голову Диасу – миллиметры отделяли колумбийца от вне игры, но гол был забит по правилам. Следующий ассист Фирмино получился курьезным. Он не очень аккуратно принял мяч после паса Салаха, но на отскок налетел Эллиотт и выстрелом с 20 метров поразил ворота.

Очень красивый удар получился и у Александер-Арнольда. Правый фулбек “красных” сыграл в стенку с Фирмино, и ударил в девятку.

Наконец, Фирмино забил сам. Посла паса Салаха и рикошета мяч по причудливой траектории опускался в штрафную “Борнмута”, бразилец сориентировался раньше всех и в красивом прыжке поразил ворота.

Еще до перерыва “Ливерпуль” забил пятый гол – подача Робертсона с углового и ван Дейк ударил головой.

Немного статистики: впервые “Ливерпуль” забил пять голов в первом тайме матча Премьер-лиги, два гола за шесть стартовых минут “красные” не забивали с 1996 года, четыре гола за 31 минуты в последний раз было в 2014 году.

Второй тайм начался сразу с шестого гола в ворота Траверса. Салах выполнял подачу на Диаса, колумбиец был в офсайде, но его опередил Мифем и срезал мяч в свои ворота.

“Ливерпулю” ничего не оставалось, как контролировать игру, с чем команда Клоппа успешно справлялась практически весь второй тайм. Не обошлось еще без трех голов. Робертсон пробивал после розыгрыша углового, Траверс отбил мяч перед собой, и Фирмино добил его в ворота, затем дебютный мяч за “красных” забил Карвалью – Александер-Арнольд выполнил диагональ на Цимикаса, а грек откатил мяч 19-летнему португальцу, а точку в матче после углового поставил Диас. Снова удар головой, у Цимикаса второй ассист.

Конечно, крупная победа над главным аутсайдером лиги не перечеркнет три предыдущие неудачи “красных”, но этот результат и качество игры очень нужны были команде Юргена Клоппа для обретения уверенности в своих силах и просто хорошего настроения. Дальше будет легче, тем более должны вернуться травмированные футболисты.

По-прежнему без побед остается “Эвертон”. Команда Фрэнка Лэмпарда наконец-то подписала форварда, но экс-игрок “Брайтона” Мопе сегодня не попал в заявке, и отдуваться пришлось Гордону, которого настойчиво пытается подписать “Челси”.

Вся игра в атаке “ирисок” строится через 21-летнего вингера и единственный гол гостей забил именно Гордон, хорошо открывшись на пас Коуди из глубины.

“Эвертон” играл через лонгболлы, действия “Брентфорда” были более изощренными, и по правде говоря побеждать должна была команда Томаса Франка. Трижды игроки “Брентфорда” пробивали в каркас ворот (Йенсен, Тоуни, Нергор), отличные шансы упустили Висса, Мбемо, Янельт. “Эвертон” действовал очень решительно, но все отстоять три очка не смог. Сработала заготовка “Брентфорда” после углового – Янельт воспользовался пасом Льюиса-Поттера.

FULL-TIME Brentford 1-1 Everton



Vitaly Janelt scores a late equaliser for the hosts, so Everton are made to wait for their first win of the season#BREEVE pic.twitter.com/HstAUX7QSr