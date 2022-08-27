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Как тренер, ты должен принимать четкие решения, - Тен Хаг об отсутствии Роналду в стартовом составе
Коуч принял четкое решение
Фото: manutd.com
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг объяснил свое решение не ставить в стартовый состав на матч с "Саутгемптоном" Криштиану Роналду, Каземиро и Харри Магуайра:
"Я думаю, что у нас довольно конкурентоспособная команда, так что это всегда трудное решение. Но, как вы сказали, мы хорошо выступили в понедельник, и нужно этого придерживаться. Но также нужно дать Каземиро время.
Он не провел ни одного матча, поэтому он должен адаптироваться к Англии, должен адаптироваться к "Манчестер Юнайтед" и со временем интегрироваться в команду".
Как человек, ты всегда рассматриваешь разные варианты, но как тренер ты должен принимать четкие решения", – добавил коуч на счет Магуайра и Роналду.
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