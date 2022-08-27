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АПЛ. Манчестер Юнайтед одержал вторую победу подряд благодаря голу Фернандеша

Англия
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В составе "манкунианцев" состоялся дебют новичка

АПЛ. Манчестер Юнайтед одержал вторую победу подряд благодаря голу Фернандеша

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Бруно Фернандеш 55

Саутгемптон: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Кочап, Салису, Дженепо (Перро 89) – Ворд-Праус, Лавия – Арибо (Ленко 89), Эльюнусси (Армстронг С.), Армстронг А. (Мара 77)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласия – Мактоминей, Эриксен (Фред 90+2) – Эланга (Каземиро 80), Фернандеш, Санчо (Роналду 68) – Рашфорд

Предупреждения: Далот 51, Мактоминей 83, Фред 90+6

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В статье: "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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