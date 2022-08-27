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АПЛ. Манчестер Юнайтед одержал вторую победу подряд благодаря голу Фернандеша
В составе "манкунианцев" состоялся дебют новичка
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, четвертый тур
"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Эндрю Медли
"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Бруно Фернандеш 55
Саутгемптон: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Кочап, Салису, Дженепо (Перро 89) – Ворд-Праус, Лавия – Арибо (Ленко 89), Эльюнусси (Армстронг С.), Армстронг А. (Мара 77)
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласия – Мактоминей, Эриксен (Фред 90+2) – Эланга (Каземиро 80), Фернандеш, Санчо (Роналду 68) – Рашфорд
Предупреждения: Далот 51, Мактоминей 83, Фред 90+6
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