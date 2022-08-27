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Каземиро отыграл 10 минут в дебютном матче за МЮ

Англия
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В игре против "Саутгемптона"

Каземиро отыграл 10 минут в дебютном матче за МЮ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 4-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде минимально обыграл "Саутгемптон".

В составе "красных дьяволов" в этом поединке дебютировал новоиспеченный хавбек гостей Каземиро - бразилец вышел на поле на 80-й минуте встречи вместо Эланги.

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Напомним, 30-летний хавбек этим летом перешел в "МЮ" из мадридского "Реала" за 60 миллионов фунтов + 10 в виде бонусов.

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В статье: Каземиро "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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