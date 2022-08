Вдесятером играть легче? АПЛ. Челси – Лестер Сити 2:1

Сразу же после стартового свистка стало понятно, что "Челси" не будет располагаться по привычной схеме 3-4-2-1, Тухель выбрал модуль 4-4-2. Что касается "Лестера", то гости не досчитались в своей заявке на поединок Мэддисона. Лидер "лисов" не успел залечить повреждение.

"Челси" с первых минут задавил "Лестер" прессингом, моментальным отбором мяча после потерь и в целом комбинационным футболом, преимущественно на половине поля гостей. Тем не менее, выжать из давления большие дивиденды у "синих" привычно не получалось. До экватора первого тайма хозяева организовали только один классный момент: Жоржиньо перехватил снаряд в центре, отдал его Стерлингу, Рахим выждал и прекрасно покатил на Лофтуса-Чика, но Уорд парировал удар Рубена почти в упор.

Также "пенсионеры" могли претендовать на пенальти: Тилеманс потерял равновесие и чуть ли не бойцовским приемом уложил Лофтуса-Чика на газон в штрафной площадке, однако VAR подсказал Полу Тирни, что за несколько секунд до этого Хавертц угодил в офсайд.

After consulting the VAR, a decision to award a penalty to Chelsea has been overturned because Kai Havertz was offside in the build-up



Chelsea 0-0 Leicester (14 mins)#CHELEI — Premier League (@premierleague) August 27, 2022

Видимо, в середине первой 45-минутки Галлахеру стало очень жалко настолько подавленный "Лестер", и он решил… самоустраниться. Шутка, конечно же. Все дело в том, что Конор схватил желтую за срыв контратаки "Лестера", он сбил Барнса, уже имея при этом в своем "активе" "горчичник". Обе карточки для юного воспитанника "Челси" – абсолютно заслуженные с точки зрения арбитража и абсолютно необязательные с точки зрения игры. К слову, на вторую желтую подставил Галлахера неточным пасом Марк Кукурелья. Тем не менее, Конору в любом случае следовало быть более внимательным.

Conor Gallagher sees red ???? pic.twitter.com/EmTrBGISF8 — GOAL (@goal) August 27, 2022

Уход с поля Галлахера, безусловно, предоставил "Лестеру" намного больше кислорода. Матч раскрылся в обе стороны: гол Барнса справедливо не засчитали из-за фола на Менди, Варди не реализовал выход один на один, пробив мимо ворот, а Кастань мощно с острого угла пальнул в сенегальского голкипера. Отметим, что пасы на убойные моменты для Джейми и Тимоти вырезал Тилеманс. В свою очередь "Челси" перестроился на 4-2-3 и не то чтобы прямо бросил играть – например, в одной из атак до свистка на перерыв Джеймс классно зарядил в штангу.

No goals at the interval, big save by Mendy at the end of the half!@WhaleFinApp | #CheLei pic.twitter.com/BzTO1NkBLk — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2022

Во время 15-минутной паузы Тухель ожидаемо внес изменения, на поле вышел защитник Аспиликуэта – жертвой перестроений стал заточенный на атаку Маунт. А вот дальше сам "Челси" совсем неожидаемо открыл счет в матче: Кукурелья пасом нашел Стерлинга перед штрафной площадкой, а Рахим забил свой первый гол в футболке "синих" (1:0). Да, не без помощи рикошета от Амарти, ведь защитник "лисов" существенно подкорректировал полет мяча. Через несколько минут Марк снова вывел Стерлинга на ударную позицию, но на этот раз Рахим попал в штангу.

Роджерс отреагировал на то, что "Челси" в меньшинстве умудрился выйти вперед, да и в целом был активнее – Брендан снял хавбеков Сумаре и Прата и выпустил вместо них Ихеаначо и Переса соответственно. Тем не менее, Стерлинг все равно оформил дубль! "Челси" получил слишком много пространства, Джеймс прострелил на дальнюю, где Рахим отправил сферу в пустые ворота (2:0).

3 - Raheem Sterling is third player in @PremierLeague history to score for each of Man City, Liverpool and Chelsea after Nicolas Anelka and Daniel Sturridge. Company. pic.twitter.com/r6sWmyWuFa — OptaJoe (@OptaJoe) August 27, 2022

И все же, "Лестер" напомнил о своем присутствии на поле и сделал это результативно: Барнс обыгрался в стеночку с Варди, а Тьяго Силва не успел накрыть удар Харви (2:1). Менди сыграл не лучшим образом – именно Эдуар изначально плохо выбил мяч и, как итог, еще и пропустил в ближний угол.

В отличие от "Эвертона" несколько недель назад, "лисы" организовали качественный штурм владений "Челси": два великолепных момента не реализовал опытный Джейми Варди, Айосе Перес проверил на прочность перекладину. Но даже Уорд, прибежавший в штрафную хозяев на последних секундах, не помог "Лестеру" спастись – "синие" отбились. Команда Тухеля продемонстрировала характер и выиграла матч вдесятером. К "лисам" же остается прежний солидный список вопросов.

FULL-TIME Chelsea 2-1 Leicester



10-man Chelsea went 2-0 up through Raheem Sterling's brace and survive Leicester's late fightback#CHELEI pic.twitter.com/0lfzzpnHD5 — Premier League (@premierleague) August 27, 2022

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Челси" – "Лестер Сити" 2:1

Голы: Стерлинг (47, 63) – Барнс (66)

"Челси": Менди – Джеймс, Чалоба, Силва, Кукурелья (Чилвелл, 90+2) – Лофтус-Чик, Галлахер, Жоржиньо (Ковачич, 75), Маунт (Аспиликуэта, 46) – Хавертц, Стерлинг (Пулишич, 75)

"Лестер Сити": Уорд – Кастань, Амарти, Эванс, Джастин – Сумаре (Ихеаначо, 55) – Прат (Перес, 55), Тилеманс (Ндиди, 89), Дьюсбери-Холл, Барнс – Варди

Предупреждения: Галлахер (22, 28), Хавертц (90+3) – Дьюсбери-Холл (31), Прат (40)

Удаление: Галлахер (28)