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МЮ хочет взять в аренду голкипера Ньюкасла и сборной Словакии

Англия
(1 голосов)

Юнайтед ранее отказал вратарь Айнтрахта

МЮ хочет взять в аренду голкипера Ньюкасла и сборной Словакии

Фото: twitter Fabrizio Romano

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" пытается найти игрока на позицию второго голкипера команды. Ранее клуб интересовался, и даже сделал официальное предложение, вратарю "Айнтрахта" Кевину Траппу. Однако, немец отказался.

Теперь же, как сообщает издание The Guardian, "Ман Юнайтед" пытаются договориться о переходе Мартина Дубравки из "Ньюкасла". По информации медиа, "МЮ" предлагают арендовать словака на год с обязательным последующим выкупом за 5 миллионов фунтов.

Дубравка в последние два сезона не был постоянным первым выбором на позицию голкипера в "Ньюкасле", соперничая с Карлом Дарлоу. Сейчас же конкуренция усилилась, ведь летом клуб купил Ника Поупа из "Бернли" за 11.5 миллионов фунтов.

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед Мартин Дубравка
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