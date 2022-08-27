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МЮ хочет взять в аренду голкипера Ньюкасла и сборной Словакии
Юнайтед ранее отказал вратарь Айнтрахта
Фото: twitter Fabrizio Romano
"Манчестер Юнайтед" пытается найти игрока на позицию второго голкипера команды. Ранее клуб интересовался, и даже сделал официальное предложение, вратарю "Айнтрахта" Кевину Траппу. Однако, немец отказался.
Теперь же, как сообщает издание The Guardian, "Ман Юнайтед" пытаются договориться о переходе Мартина Дубравки из "Ньюкасла". По информации медиа, "МЮ" предлагают арендовать словака на год с обязательным последующим выкупом за 5 миллионов фунтов.
Дубравка в последние два сезона не был постоянным первым выбором на позицию голкипера в "Ньюкасле", соперничая с Карлом Дарлоу. Сейчас же конкуренция усилилась, ведь летом клуб купил Ника Поупа из "Бернли" за 11.5 миллионов фунтов.
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