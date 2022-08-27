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Холанд оформил свой первый хет-трик в Ман Сити

Англия
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За 19 минут!

Холанд оформил свой первый хет-трик в Ман Сити

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома обыграл "Кристал Пэлас" - со счетом 4:2.

Хет-триком в составе "горожан" отметился Эрлинг Холанд - норвежец записал на свой счет три забитых мяча за 19 минут, поразив ворота "стекольщиков" на 62-й, 70-й и 81-й минутах.

Таким образом, 22-летний форвард оформил свой первый хет-трик в футболке "Ман Сити".

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В статье: Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Эрлинг Холанд
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