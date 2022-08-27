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АПЛ. Манчестер Сити одержал волевую победу благодаря хет-трику Холанда
"Горожане" после первого тайма проигрывали со счетом 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, четвертый тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Грэм Скотт
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 4:2
Голы: Силва 53, Холанд 62, 70, 81 – Стоунс 4 (авт.), Андерсен 21
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Канселу (Гюндоган 61) – Де Брюйне (Палмер 89), Родри, Силва – Марез (Альварес 61), Голанд (Гомес 84), Фоден
Кристал Пэлас: Гвайта – Клайн (Олисе 74), Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл (Ричардс 57) – Аю (Матета 74), Дукуре, Шлупп, Эзе – Эдуар (Хьюз 67)
Предупреждения: Фоден 86 – Матета 86, Гуэхи 88
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