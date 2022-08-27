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АПЛ. Манчестер Сити одержал волевую победу благодаря хет-трику Холанда

Англия
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(1 голосов)

"Горожане" после первого тайма проигрывали со счетом 0:2

АПЛ. Манчестер Сити одержал волевую победу благодаря хет-трику Холанда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Грэм Скотт

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 4:2

Голы: Силва 53, Холанд 62, 70, 81 – Стоунс 4 (авт.), Андерсен 21

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Канселу (Гюндоган 61) – Де Брюйне (Палмер 89), Родри, Силва – Марез (Альварес 61), Голанд (Гомес 84), Фоден

Кристал Пэлас: Гвайта – Клайн (Олисе 74), Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл (Ричардс 57) – Аю (Матета 74), Дукуре, Шлупп, Эзе – Эдуар (Хьюз 67)

Предупреждения: Фоден 86 – Матета 86, Гуэхи 88

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В статье: Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2022 в 19:00
помню, кто-то кукарекал перед стартом апл, что поросёнку там будет тяжело забивать))) а он уже 6 намолотил в 4-х матчах!
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