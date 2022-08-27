Ман Сити - Кристал Пэлас 4:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" результативно дома обыграл "Кристал Пэлас". Подопечные Пепа Гвардиолы проигрывали ко второму тайму со счетом 0:2. Но во второй половине встрече сначала Бернарду Силва отыграл один мяч, а позже новоиспеченный форварда хозяев поля Эрлинг Холанд забил трижды за 19 минут (!). Этот хет-трик стал первым для 22-летнего новержца в футболке "Ман Сити".

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Грэм Скотт

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 4:2

Голы: Силва 53, Холанд 62, 70, 81 – Стоунс 4 (авт.), Андерсен 21