Челси - Лестер 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 4-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" дома обыграл "Лестер" - со счетом 2:1. Дублем в составе "пенсионеров" в начале второго тайма отметился вингер Рахим Стерлинг. Барнс отыграл один мяч для команды Роджерса, но этого было недостаточно для взятия очков.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Челси" – "Лестер Сити" 2:1

Голы: Стерлинг (47, 63) – Барнс (66)