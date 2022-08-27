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Челси - Лестер 2:1. Обзор матча и видео голов
Отличное выступление Стерлинга
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 4-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" дома обыграл "Лестер" - со счетом 2:1. Дублем в составе "пенсионеров" в начале второго тайма отметился вингер Рахим Стерлинг. Барнс отыграл один мяч для команды Роджерса, но этого было недостаточно для взятия очков.
АПЛ, 4-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Голы: Стерлинг (47, 63) – Барнс (66)
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