Гвардиола: Мы не сделали для Холанда ничего особенного

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги победы над "Кристал Пэлас" в рамках 4-го тура АПЛ.

"В последних двух играх было много забитых голов и много пропущенных. Это была хорошая игра. Мы всегда боролись с ними, и мы сделали камбэк. То, что произошло в первом тайме, стало для нас хорошим уроком, но потом мы сыграли хорошо.

Нам нужно прибавлять. В некоторых аспектах мы слабы. В некоторых аспектах нам нужно больше принимать участие в борьбе. Голы со стандарта не были разочарованием, это было тем, что мы планировали.