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Гвардиола: Мы не сделали для Холанда ничего особенного

Англия
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Коуч "горожан" о победе над "стекольщиками"

Гвардиола: Мы не сделали для Холанда ничего особенного

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги победы над "Кристал Пэлас" в рамках 4-го тура АПЛ.

"В последних двух играх было много забитых голов и много пропущенных. Это была хорошая игра. Мы всегда боролись с ними, и мы сделали камбэк. То, что произошло в первом тайме, стало для нас хорошим уроком, но потом мы сыграли хорошо.

Нам нужно прибавлять. В некоторых аспектах мы слабы. В некоторых аспектах нам нужно больше принимать участие в борьбе. Голы со стандарта не были разочарованием, это было тем, что мы планировали.

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Покупка Эрлинга Холанда была для игр подобного типа? Определенно для такого типа игры. Мы не сделали для него ничего особенного, чего он не делал раньше. Для него важно забивать голы. У него есть цель забивать голы, положить мяч в сетку", - рассказал испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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