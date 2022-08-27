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Гвардиола: Мы не сделали для Холанда ничего особенного
Коуч "горожан" о победе над "стекольщиками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги
"В последних двух играх было много забитых голов и много пропущенных. Это была хорошая игра. Мы всегда боролись с ними, и мы сделали камбэк. То, что произошло в первом тайме, стало для нас хорошим уроком, но потом мы сыграли хорошо.
Нам нужно прибавлять. В некоторых аспектах мы слабы. В некоторых аспектах нам нужно больше принимать участие в борьбе. Голы со стандарта не были разочарованием, это было тем, что мы планировали.
Покупка Эрлинга Холанда была для игр подобного типа? Определенно для такого типа игры. Мы не сделали для него ничего особенного, чего он не делал раньше. Для него важно забивать голы. У него есть цель забивать голы, положить мяч в сетку", - рассказал испанский наставник.
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