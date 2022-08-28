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Челси вскоре совершит трансфер защитника Лестера

Англия
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Челси вскоре совершит трансфер защитника Лестера

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

Центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана близок к переходу в лондонский "Челси".

Сегодня, в воскресенье, футболист пройдет медицинский осмотр в Лондоне. О трансфере может быть объявлено уже в понедельник, если проверка пройдет успешно.

Сделка оценивается примерно в 70 млн фунтов. При этом известно, что расплачиваться "синие" будут в течение года.

На счету 21-летнего француза 37 игр за клуб в АПЛ с сезона-2020/21. Его цена составляет 40 млн евро, согласно данным сайта Transfermarkt.

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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Уэсли Фофана
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Источник:
L’Equipe

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