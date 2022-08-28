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Челси вскоре совершит трансфер защитника Лестера
Осталось пройти медосмотр
Фото: twitter.com/LCFC
Центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана близок к переходу в лондонский "Челси".
Сегодня, в воскресенье, футболист пройдет медицинский осмотр в Лондоне. О трансфере может быть объявлено уже в понедельник, если проверка пройдет успешно.
Сделка оценивается примерно в 70 млн фунтов. При этом известно, что расплачиваться "синие" будут в течение года.
На счету 21-летнего француза 37 игр за клуб в АПЛ с сезона-2020/21. Его цена составляет 40 млн евро, согласно данным сайта Transfermarkt.
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