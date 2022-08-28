Челси вскоре совершит трансфер защитника Лестера

Центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана близок к переходу в лондонский "Челси".

Сегодня, в воскресенье, футболист пройдет медицинский осмотр в Лондоне. О трансфере может быть объявлено уже в понедельник, если проверка пройдет успешно.

Сделка оценивается примерно в 70 млн фунтов. При этом известно, что расплачиваться "синие" будут в течение года.

На счету 21-летнего француза 37 игр за клуб в АПЛ с сезона-2020/21. Его цена составляет 40 млн евро, согласно данным сайта Transfermarkt.