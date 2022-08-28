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Артета: Доволен тем, как команда отреагировала на ошибку

Англия
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Все пошло не по плану, но победу одержать удалось

Артета: Доволен тем, как команда отреагировала на ошибку

Фото: arsenal.com

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура АПЛ с "Фулхэмом".

"Я даже больше счастлив, чем на прошлой неделе. Игра была топ-уровня. Я думаю, что мы здорово действовали с самого начала и до самого конца. У нас были периоды, когда мы полностью владели инициативой, доминировали, создавали моменты, наносили удары и проникали в штрафную, но нам никак не удавалось забить. Мы понимали, что гол — дело времени. Нужно было проявлять терпение и не допускать ошибок.

Мы допустили ошибку, но затем команда здорово отреагировала. Габриэл Жезус помог преодолеть сложный момент", — сказал Артета.

Напомним, "канониры" одержали волевую победу со счётом 2:1, при этом пропустив первый гол после ошибки Магальяна.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Фулхэм (Лондон)
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Источник:
Сайт ФК "Арсенал"

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