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Артета: Доволен тем, как команда отреагировала на ошибку
Все пошло не по плану, но победу одержать удалось
Фото: arsenal.com
Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура АПЛ с "Фулхэмом".
"Я даже больше счастлив, чем на прошлой неделе. Игра была топ-уровня. Я думаю, что мы здорово действовали с самого начала и до самого конца. У нас были периоды, когда мы полностью владели инициативой, доминировали, создавали моменты, наносили удары и проникали в штрафную, но нам никак не удавалось забить. Мы понимали, что гол — дело времени. Нужно было проявлять терпение и не допускать ошибок.
Мы допустили ошибку, но затем команда здорово отреагировала. Габриэл Жезус помог преодолеть сложный момент", — сказал Артета.
Напомним, "канониры" одержали волевую победу со счётом 2:1, при этом пропустив первый гол после ошибки Магальяна.
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