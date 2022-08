АПЛ. Первая победа Вест Хэма, Сен-Максимен спасает Ньюкасл от поражения

Первый гол и первая победа “Вест Хэма” в новом сезоне.

Матч команды Дэвида Мойеса с “Астон Виллой” Стивена Джеррарда зрелищным не получился. Первый тайм можно использовать для какой-нибудь антирекламы футбола. Ни одной осмысленной атаки у обеих команд. “Вест Хэм” вышел на старт с пятью защитниками, дебютировал за “хаммерс” экс-фулбек “Челси” Эмерсон Палмиери. Кроме того впервые в АПЛ с первых минут вышел итальянский форвард Джанлука Скамакка, оставив в запасе Майкла Антонио. От Джеррарда сюрпризов не было.

На самом деле один гол в первом тайме зрители все же увидели – Динь выполнил подачу с углового, Коутиньо пробил в штангу, а на отскоке был Конса. Но еще при подаче Диня мяч немного покинул пределы поля, поэтому гол пришлось отменить.

В перерыве Мойес изменил схему, выпустив Бенрахма вместо Эмерсона и “Вест Хэм” все чаще задерживался на половине поля “Астон Виллы”. После одной из контратак должен был забивать Боуэн, но Кэш и Динь на двоих ликвидировали угрозу.

И все же “Вест Хэму” удалось конвертировать желание в результат. Форнальс получил мяч от Райса и с 22 метров пробил по воротам – рикошет от Конса, и мяч в воротах. У Мартинеса не было шансов.

“Вилле” по-прежнему не удавалось ничего показать в атаке. Третье поражение в четырех турах. Вопросы к Джеррарду продолжают накапливаться.

В другом матче дневного слота играли еще два претендента на звание “лучший среди всех остальных”. “Ньюкасл” играл без Гимараэша и Уилсона, рекордный новичок Исак пока еще не получил все необходимые документы.

И гости выглядели не лучшим образом. Команда Эдди Хау больше владела мячом, но острее моменты создавал “Вулверхэмптон” – Нету пробил выше после паса Гедеша, не получился удар у Нуньеса. “Ньюкасл” ответил шансом Уилсона.

Гол “Вулверхэмптона”, как можно было предположить, получился португальским. Гедеш откатил мяч под удар Невешу и центрхав “Вулвз” уложил сильным выстрелом мяч в угол.

16 - Excluding penalties, 84% of Rúben Neves' goals for Wolves in all competitions have come from outside the box (16/19), including eight of 11 in the Premier League (73%). Marksman. pic.twitter.com/b3HbmBQ5tT