АПЛ. Первая победа Вест Хэма, Сен-Максимен спасает Ньюкасл от поражения

Первый гол и первая победа “Вест Хэма” в новом сезоне.

Матч команды Дэвида Мойеса с “Астон Виллой” Стивена Джеррарда зрелищным не получился. Первый тайм можно использовать для какой-нибудь антирекламы футбола. Ни одной осмысленной атаки у обеих команд. “Вест Хэм” вышел на старт с пятью защитниками, дебютировал за “хаммерс” экс-фулбек “Челси” Эмерсон Палмиери. Кроме того впервые в АПЛ с первых минут вышел итальянский форвард Джанлука Скамакка, оставив в запасе Майкла Антонио. От Джеррарда сюрпризов не было.

На самом деле один гол в первом тайме зрители все же увидели – Динь выполнил подачу с углового, Коутиньо пробил в штангу, а на отскоке был Конса. Но еще при подаче Диня мяч немного покинул пределы поля, поэтому гол пришлось отменить.

В перерыве Мойес изменил схему, выпустив Бенрахма вместо Эмерсона и “Вест Хэм” все чаще задерживался на половине поля “Астон Виллы”. После одной из контратак должен был забивать Боуэн, но Кэш и Динь на двоих ликвидировали угрозу.

И все же “Вест Хэму” удалось конвертировать желание в результат. Форнальс получил мяч от Райса и с 22 метров пробил по воротам – рикошет от Конса, и мяч в воротах. У Мартинеса не было шансов.

“Вилле” по-прежнему не удавалось ничего показать в атаке. Третье поражение в четырех турах. Вопросы к Джеррарду продолжают накапливаться.

That winning feeling ⚒️ pic.twitter.com/p6xd3dxbfJ — West Ham United (@WestHam) August 28, 2022

В другом матче дневного слота играли еще два претендента на звание “лучший среди всех остальных”. “Ньюкасл” играл без Гимараэша и Уилсона, рекордный новичок Исак пока еще не получил все необходимые документы.

И гости выглядели не лучшим образом. Команда Эдди Хау больше владела мячом, но острее моменты создавал “Вулверхэмптон” – Нету пробил выше после паса Гедеша, не получился удар у Нуньеса. “Ньюкасл” ответил шансом Уилсона.

Гол “Вулверхэмптона”, как можно было предположить, получился португальским. Гедеш откатил мяч под удар Невешу и центрхав “Вулвз” уложил сильным выстрелом мяч в угол.

16 - Excluding penalties, 84% of Rúben Neves' goals for Wolves in all competitions have come from outside the box (16/19), including eight of 11 in the Premier League (73%). Marksman. pic.twitter.com/b3HbmBQ5tT — OptaJoe (@OptaJoe) August 28, 2022

После перерыва хозяева развили свое преимущество после контратаки (Хименес), но рефери отменил взятие ворот из-за фола в атаке. И в итоге “Вулвз” не удалось удержать победный счет. Хван не лучшим образом выбил мяч из своей штрафной, Сен-Максимен красиво поймал мяч и ответил Невешу не менее эффектным голом.

“Вулверхэмптон” остается одной из трех команд чемпионата без побед, у “Ньюкасла” три ничьи и одна победа.

FULL-TIME Wolves 1-1 Newcastle



The points are shared after an incredible goal late on from Allan Saint-Maximin #WOLNEW pic.twitter.com/N4beLXJhTR — Premier League (@premierleague) August 28, 2022

Чемпионат Англии, четвертый тур

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Вест Хэм” 0:1

Гол: Форнальс 74

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Чамберс, Конса, Динь – Дуглас Луис (Рэмзи 66), Камара, Макгинн (Арчер 90+1) – Коутиньо (Буэндиа 66) – Уоткинс, Ингз (Бэйли 78)

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Зума, Керер – Эмерсон (Бенрахма 46), Райс, Форнальс, Соучек, Джонсон (Цоуфал 23) – Скамакка (Антонио 65), Боуэн

Предупреждения: Кэш 57, Камара 79

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Ньюкасл” 1:1

Голи: Невеш 38 – Сен-Максимен 90

“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Коллинз, Килман, Хонни – Невеш, Моутиньо (Дендокер 90+9), Нуньес – Нету (Поденсе 83), Хименес, Гедеш (Хван 83)

“Ньюкасл”: Поуп – Берн (Таргетт 65), Ботман, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Лонгстафф, Уиллок (Андерсон 84) – Сен-Максимен (Ритчи 90+9), Вуд (Фрейзер 65), Альмирон (Мерфи 84)

Предупреждения: Семеду 28, Нету 58 – Шер 46