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В матче против Борнмута Ливерпуль и главный тренер Клопп установили личные рекорды

Англия
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Мощный поединок

В матче против Борнмута Ливерпуль и главный тренер Клопп установили личные рекорды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашней встрече АПЛ между “Ливерпулем” и “Борнмутом” “мерсисайдцы” забили сопернику девять голов без ответа. Эта победа стала самой большой для команды во время ее выступлений в АПЛ.

Также стоит отметить, что вчерашний рекорд стал повторением предыдущих достижений “Ливерпуля”. Если принимать во внимание всю историю выступлений команды в высшем дивизионе, то до этого она обыгрывала соперников с разницей в девять мячей дважды: “Кристал Пэлас” в 1989 (9:0) и “Ротерхэм Таун” в 1896 (10:1). Об этом сообщает OptaJoe.

Кроме этого для Юргена Клоппа эта победа стала самой большой в его профессиональной тренерской карьере.

Отметим, что "Ливерпуль" идет на восьмом месте в таблице АПЛ с пятью очками в активе.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
OptaJoe

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