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Аякс согласился продать своего вингера в Манчестер Юнайтед за 100 миллионов евро

Англия
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Аякс согласился продать своего вингера в Манчестер Юнайтед за 100 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Манчестер Юнайтед", несмотря на проблемы в переговорах, стал на шаг ближе к подписанию вингера "Аякса" Антони. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Амстердамцы согласились отпустить бразильца, если сумма трансфера составит 100 миллионов евро с учетом бонусов. Переговоры продолжатся сегодня вечером.

Сам Антони хочет перейти в МЮ и настаивает на продолжении контакта между сторонами. Полной договоренности еще нет, но манкунианцы считают, что стали еще на шаг ближе к трансферу.

Ранее сообщалось, что "Аякс" не готов продать Антони из-за того, что до конца трансферного окна осталось слишком мало времени.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 35 миллионов евро.

Также добавим, что прошлым летом "красные дьяволы" оформили трансфер другого вингера - Джейдона Санчо - за 85 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Fabrizio Romano

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