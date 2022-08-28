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АПЛ. Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2. Прагматизм от шпор
Команда Антонио Конте сыграла невыразительно, но вновь взяла три очка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, четвертый тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”
“Ноттингем Форест” – “Тоттенхэм” 0:2
Голы: Кейн 5, Кейн 81
На 56-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь)
“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Уоррэлл, Кук (Авонийи 75), Маккенна – Уильямс, Йейтс (Куяте 75), О’Брайен (Фройлер 75), Тоффоло – Джонсон (Сарридж 90+1), Гиббз-Уайт – Лингард (Деннис 69)
“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур (Спенс 90+1), Перишич (Сессеньон 73) – Кулусевски (Биссума 83), Сон (Ришарлисон 74) – Кейн
Предупреждения: Кук 54, Уоррэлл 58, Маккенна 61, О’Брайен 73, Куяте 84, Джонсон 85 – Кейн 83
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