МЮ наконец-то достигли соглашения с Аяксом о трансфере Антони. Юнайтед заплатит 100 млн евро

"Манчестер Юнайтед" продолжает изнемогающе тяжелые переговоры с амстердамским "Аяксом" о трансфере бразильского вингера Антони. Как сообщает Фабрицио Романо, стороны наконец пришли к соглашению:

"Антони в "Манчестер Юнайтед", поехали! Достигнуто принципиальное соглашение с "Аяксом", выплата – 100 млн евро. Контракт до июня 2027 года с опцией продления до 2028 года. Подписание завтра. "МЮ" уже готовит контракты, это исторический рекорд Эредивизи — Антони прибудет в Манчестер на следующей неделе".

