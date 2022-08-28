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МЮ наконец-то достигли соглашения с Аяксом о трансфере Антони. Юнайтед заплатит 100 млн евро
Рекордная выплата для Эредивизи
Фото: BILD
"Манчестер Юнайтед" продолжает изнемогающе тяжелые переговоры с амстердамским "Аяксом" о трансфере бразильского вингера Антони. Как сообщает Фабрицио Романо, стороны наконец пришли к соглашению:
"Антони в "Манчестер Юнайтед", поехали! Достигнуто принципиальное соглашение с "Аяксом", выплата – 100 млн евро. Контракт до июня 2027 года с опцией продления до 2028 года. Подписание завтра. "МЮ" уже готовит контракты, это исторический рекорд Эредивизи — Антони прибудет в Манчестер на следующей неделе".
Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. ???????????????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022
Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud
"Аякс" купил бразильца лишь два года назад у "Сан Паулу" за 15,75 миллионов евро. За два сезона в Амстердаме Антони сыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 ассиста.
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