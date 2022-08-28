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Кейн вышел на третье место по голам в истории АПЛ

Англия
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У Харри – 187 забитых мячей

Кейн вышел на третье место по голам в истории АПЛ

Фото: Tottenham Hotspur

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн сегодня принял участие в гостевом матче команды с "Ноттингемом". Он забил оба гола команды в матче, и помог победить со счетом 2:0.

Благодаря этим голам Кейн смог догнать Энди Коула в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. У обоих игроков – 187 голов. Больше забитых, чем у Кейна – только лишь у Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).

Ранее Харри также удалось забить свой 250-й гол за "Тоттенхэм". Это второй результат в истории команды. Больше только у Джимми Гривса (266).

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн
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