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Кейн вышел на третье место по голам в истории АПЛ
У Харри – 187 забитых мячей
Фото: Tottenham Hotspur
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн сегодня принял участие в гостевом матче команды с "Ноттингемом". Он забил оба гола команды в матче, и помог победить со счетом 2:0.
Благодаря этим голам Кейн смог догнать Энди Коула в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. У обоих игроков – 187 голов. Больше забитых, чем у Кейна – только лишь у Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).
Moving on up... ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 28, 2022
Harry Kane is now joint-third in the all-time Premier League goalscorer standings! ???? pic.twitter.com/r5CZmiLTSe
Ранее Харри также удалось забить свой 250-й гол за "Тоттенхэм". Это второй результат в истории команды. Больше только у Джимми Гривса (266).
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