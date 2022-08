Кейн вышел на третье место по голам в истории АПЛ

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн сегодня принял участие в гостевом матче команды с "Ноттингемом". Он забил оба гола команды в матче, и помог победить со счетом 2:0.

Благодаря этим голам Кейн смог догнать Энди Коула в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. У обоих игроков – 187 голов. Больше забитых, чем у Кейна – только лишь у Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).

Moving on up... ????



Harry Kane is now joint-third in the all-time Premier League goalscorer standings! ???? pic.twitter.com/r5CZmiLTSe