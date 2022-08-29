  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Немецкий долговязый хирург. Сегодня празднует День рождения Томас Тухель
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Немецкий долговязый хирург. Сегодня празднует День рождения Томас Тухель

Англия
(1 голосов)

И еще одна важная для "Челси" персона

Немецкий долговязый хирург. Сегодня празднует День рождения Томас Тухель

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Томас Тухель родился 29 августа 1973 года в городе Крумбах (Бавария). Немецкий футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции защитника. Главный тренер английского клуба "Челси".

Его игровая карьера закончилась в 25 лет из-за хронической травмы коленного хряща, и в 2000 году он начал свою тренерскую карьеру. Работал с юношами в "Штутгарте" и "Аугсбурге", а затем за пять сезонов работы Тухель привел к стабильности в лиге "Майнц". В 2015 году он возглавил дортмундскую "Боруссию", со "шмелями" Томас выиграл Кубок Германии.

В 2018 году Тухель перешел в "Пари Сен-Жермен", где выиграл два чемпионских титула, Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок страны, а также вывел клуб в первый финал Лиги чемпионов.

В 2021 году Томас посреди сезона стал менеджером лондонского "Челси". За полгода он сумел сплотить команду и завоевать вместе с ней Лигу чемпионов. Также Тухель выиграл с "синими" Суперкубок УЕФА и КЧМ.

Также отметим, что сегодня отмечает День рождения шотландский специалист Стив Кларк. Он играл в "Сент-Миррене", "Челси" и сборной Шотландии, выиграв три главных трофея с "пенсионерами" в конце своей карьеры. После завершения карьеры тренировал и работал ассистентом главного тренера в "Ньюкасл Юнайтед", "Челси", "Вест Хэм Юнайтед", "Ливерпуле" и "Астон Вилле". Сегодня он возглавляет сборную Шотландии.

Читайте такжеВдесятером играть легче? АПЛ. Челси – Лестер Сити 2:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стив Кларк Томас Тухель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде