Немецкий долговязый хирург. Сегодня празднует День рождения Томас Тухель

Томас Тухель родился 29 августа 1973 года в городе Крумбах (Бавария). Немецкий футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции защитника. Главный тренер английского клуба "Челси".

Его игровая карьера закончилась в 25 лет из-за хронической травмы коленного хряща, и в 2000 году он начал свою тренерскую карьеру. Работал с юношами в "Штутгарте" и "Аугсбурге", а затем за пять сезонов работы Тухель привел к стабильности в лиге "Майнц". В 2015 году он возглавил дортмундскую "Боруссию", со "шмелями" Томас выиграл Кубок Германии.

В 2018 году Тухель перешел в "Пари Сен-Жермен", где выиграл два чемпионских титула, Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок страны, а также вывел клуб в первый финал Лиги чемпионов.

В 2021 году Томас посреди сезона стал менеджером лондонского "Челси". За полгода он сумел сплотить команду и завоевать вместе с ней Лигу чемпионов. Также Тухель выиграл с "синими" Суперкубок УЕФА и КЧМ.

Также отметим, что сегодня отмечает День рождения шотландский специалист Стив Кларк. Он играл в "Сент-Миррене", "Челси" и сборной Шотландии, выиграв три главных трофея с "пенсионерами" в конце своей карьеры. После завершения карьеры тренировал и работал ассистентом главного тренера в "Ньюкасл Юнайтед", "Челси", "Вест Хэм Юнайтед", "Ливерпуле" и "Астон Вилле". Сегодня он возглавляет сборную Шотландии.

