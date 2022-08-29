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Немецкий долговязый хирург. Сегодня празднует День рождения Томас Тухель
И еще одна важная для "Челси" персона
Getty Images / Global Images Ukraine
Томас Тухель родился 29 августа 1973 года в городе Крумбах (Бавария). Немецкий футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции защитника. Главный тренер английского клуба "Челси".
Его игровая карьера закончилась в 25 лет из-за хронической травмы коленного хряща, и в 2000 году он начал свою тренерскую карьеру. Работал с юношами в "Штутгарте" и "Аугсбурге", а затем за пять сезонов работы Тухель привел к стабильности в лиге "Майнц". В 2015 году он возглавил дортмундскую "Боруссию", со "шмелями" Томас выиграл Кубок Германии.
В 2018 году Тухель перешел в "Пари Сен-Жермен", где выиграл два чемпионских титула, Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок страны, а также вывел клуб в первый финал Лиги чемпионов.
В 2021 году Томас посреди сезона стал менеджером лондонского "Челси". За полгода он сумел сплотить команду и завоевать вместе с ней Лигу чемпионов. Также Тухель выиграл с "синими" Суперкубок УЕФА и КЧМ.
A special pair of shoes ????????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2022
Thomas Tuchel turns 49 today! ????#UCL pic.twitter.com/wDlLMgk2cz
Также отметим, что сегодня отмечает День рождения шотландский специалист Стив Кларк. Он играл в "Сент-Миррене", "Челси" и сборной Шотландии, выиграв три главных трофея с "пенсионерами" в конце своей карьеры. После завершения карьеры тренировал и работал ассистентом главного тренера в "Ньюкасл Юнайтед", "Челси", "Вест Хэм Юнайтед", "Ливерпуле" и "Астон Вилле". Сегодня он возглавляет сборную Шотландии.
???? Happy Birthday to our Scotland Men's National Team manager, Steve Clarke ???? ????????????????????????????— Scotland National Team (@ScotlandNT) August 29, 2022
Have a great day, gaffer! pic.twitter.com/pYoZDbVQIX
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