  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест объявил об аренде защитника Атлетико
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест объявил об аренде защитника Атлетико

Англия
(1 голосов)

Бразилец сменил чемпионат

Ноттингем Форест объявил об аренде защитника Атлетико

Фото: NFFC

Новина українською

Защитник "Атлетико" Ренан Лоди перешел в "Ноттингем Форрест" на правах аренды, сообщает пресс-служба английского клуба.

Срок арендного соглашения 24-летнего бразильца рассчитан до конца сезона-2022/23. Ранее в СМИ была информация о том, что "лесники" смогут выкупить контракт Лоди за 30 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в такую же сумму.

Ренан стал игроком "Атлетико" в июле 2019 года. С того времени защитник наиграл 118 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Добавим, что Лоди - является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе".

После 4-х туров "Ноттингем Форрест" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 4 зачетных пункта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Ноттингем Форест (Ноттингем) Ренан Лоди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
nottinghamforest.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде