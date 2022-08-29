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Ноттингем Форест объявил об аренде защитника Атлетико
Бразилец сменил чемпионат
Фото: NFFC
Защитник "Атлетико" Ренан Лоди перешел в "Ноттингем Форрест" на правах аренды, сообщает пресс-служба английского клуба.
Срок арендного соглашения 24-летнего бразильца рассчитан до конца сезона-2022/23. Ранее в СМИ была информация о том, что "лесники" смогут выкупить контракт Лоди за 30 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в такую же сумму.
Ренан стал игроком "Атлетико" в июле 2019 года. С того времени защитник наиграл 118 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Добавим, что Лоди - является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе".
После 4-х туров "Ноттингем Форрест" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 4 зачетных пункта.
#BemVindoLodi ???????? pic.twitter.com/yVB3HRsA4V— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022
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