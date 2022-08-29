Ноттингем Форест объявил об аренде защитника Атлетико

Защитник "Атлетико" Ренан Лоди перешел в "Ноттингем Форрест" на правах аренды, сообщает пресс-служба английского клуба.

Срок арендного соглашения 24-летнего бразильца рассчитан до конца сезона-2022/23. Ранее в СМИ была информация о том, что "лесники" смогут выкупить контракт Лоди за 30 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в такую же сумму.

Ренан стал игроком "Атлетико" в июле 2019 года. С того времени защитник наиграл 118 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Добавим, что Лоди - является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе".

После 4-х туров "Ноттингем Форрест" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 4 зачетных пункта.