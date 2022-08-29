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Грэм Поттер сообщил, что лидер Брайтона пробудет в лазарете до октября
Сломался
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "Брайтона" Адам Лаллана пропустит следующие четыре игры "Брайтона" из-за травмы икроножной мышцы. Ожидается, что "чайки" останутся без Адама еще на четыре матча после того, как он пропустил домашний победный поединок с "Лидс Юнайтед" (1:0).
"Он держался за икроножную мышцу, у него повреждение. Вероятно, он вернется после международного перерыва".
В текущем сезоне АПЛ "Брайтон" еще не проигрывал (3 победы и 1 ничья). Команда Поттера во вторник, 30 августа, сыграет с "Фулхэмом". "Чайки" временно возглавят таблицу Премьер-лиги, если выиграют на "Крейвен Коттедж".
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