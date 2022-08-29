  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Грэм Поттер сообщил, что лидер Брайтона пробудет в лазарете до октября
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грэм Поттер сообщил, что лидер Брайтона пробудет в лазарете до октября

Англия
(1 голосов)

Сломался

Грэм Поттер сообщил, что лидер Брайтона пробудет в лазарете до октября

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Брайтона" Адам Лаллана пропустит следующие четыре игры "Брайтона" из-за травмы икроножной мышцы. Ожидается, что "чайки" останутся без Адама еще на четыре матча после того, как он пропустил домашний победный поединок с "Лидс Юнайтед" (1:0).

"Он держался за икроножную мышцу, у него повреждение. Вероятно, он вернется после международного перерыва".

В текущем сезоне АПЛ "Брайтон" еще не проигрывал (3 победы и 1 ничья). Команда Поттера во вторник, 30 августа, сыграет с "Фулхэмом". "Чайки" временно возглавят таблицу Премьер-лиги, если выиграют на "Крейвен Коттедж".

Читайте такжеОфициально: Эвертон подписал форварда Брайтона за 22 миллиона евро

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Адам Лаллана Грэм Поттер война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде