Грэм Поттер сообщил, что лидер Брайтона пробудет в лазарете до октября

Хавбек "Брайтона" Адам Лаллана пропустит следующие четыре игры "Брайтона" из-за травмы икроножной мышцы. Ожидается, что "чайки" останутся без Адама еще на четыре матча после того, как он пропустил домашний победный поединок с "Лидс Юнайтед" (1:0).

"Он держался за икроножную мышцу, у него повреждение. Вероятно, он вернется после международного перерыва".

В текущем сезоне АПЛ "Брайтон" еще не проигрывал (3 победы и 1 ничья). Команда Поттера во вторник, 30 августа, сыграет с "Фулхэмом". "Чайки" временно возглавят таблицу Премьер-лиги, если выиграют на "Крейвен Коттедж".