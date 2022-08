В первый раз? Пресс-служба клуба АПЛ потроллила Борнмут после поражения Ливерпулю со счетом 9:0

На выходных "Ливерпуль" камня на камне не оставил от "Борнмута" в рамках поединка 4-го тура чемпионата Англии. На "Энфилде" подопечные Клоппа уничтожили "вишен" со счетом 9:0. По дублю в активе Диаса и Фирмино, также по голу забили Эллиотт, Трент, Ван Дейк и Мефам (последний – в свои ворота).

Футбольный клуб "Саутгемптон" ловко отреагировал на разгром "Борнмута" в своем Tik-Tok с помощью популярного мема "В первый раз?"

Дело в том, что ранее "святые" проигрывали со счетом 9:0 "Лестеру" и "Манчестер Юнайтед". Именно поэтому пресс-служба "Саутгемптона" предложила "вишням" написать в Direct, если подопечным Скотта Паркера необходима психологическая поддержка.

DM us if you need to talk, @afcbournemouth ???? https://t.co/nrd7RqHMfY