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Агент Роналду снова предложил футболиста Челси

Англия
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Агент хочет найти для своего клиента команду-участника Лиги чемпионов

Агент Роналду снова предложил футболиста Челси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Челси". Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш связался с представителями лондонского клуба в преддверии окончания летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Independent.

Ранее Роналду также предлагался для покупки "Челси", но от сделки отказался главный тренер синих Томас Тухель. Мендеш пытается узнать, изменилась ли позиция клуба, так как хочет найти для своего клиента команду-участника Лиги чемпионов.

Напомним, во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Утверждалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов Криштиану хочет покинуть команду. По последней информации, португалец может перейти в "Наполи" под руководством Лучано Спаллетти.

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В статье: Криштиану Роналду Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Independent

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